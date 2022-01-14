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Банк «Кузнецкий» открыл операционный офис в Ульяновске

15:55 | 14.01.2022 | Экономика

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Пенза, 14 января 2022. PenzaNews. Банк «Кузнецкий», который осуществляет деятельность на территории Пензенской области, а также в Чебоксарах и Самаре, расширил географию своего присутствия, открыв операционный офис в Ульяновске.

Банк «Кузнецкий» открыл операционный офис в Ульяновске

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, он располагается на улице Гончарова и работает по будням с 9.00 до 18.00.

«Офис выполнен с учетом всех условий для создания комфортной и технологической среды в современном стиле. В новом отделении размещена универсальная фронт-зона по предоставлению банковских услуг населению и обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», — прокомментировали в банке.

В пресс-службе добавили, что в офисе «Ульяновский» физические лица могут оформить кредиты на любые цели, ипотеку, банковские карты, открыть вклады, осуществить денежные переводы, платежи и валютно-обменные операции; юридические лица могут открыть расчетно-кассовый счет, получить кредит на развитие бизнеса, оформить зарплатный проект, эквайринг, банковские гарантии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», о планах об открытии офиса пензенского банка «Кузнецкий» в Ульяновске стало известно в конце 2021 года. О том, что он в ближайшее время появится в соседнем регионе, в интервью информагентству заявил председатель правления банка Михаил Дралин.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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