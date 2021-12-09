Залогом успеха банка «Кузнецкий» является доверие наших клиентов — Михаил Дралин Интервью

Пенза, 9 декабря 2021. PenzaNews. Председатель правления банка «Кузнецкий», заместитель председателя совета Ассоциации банков России, депутат Законодательного собрания Пензенской области Михаил Дралин дал интервью информационному агентству «PenzaNews», в котором рассказал о том, как пандемия отразилась на работе кредитно-финансового учреждения, чем был обусловлен скачок акций «Кузнецкого» весной этого года, а также поделился своим мнением относительно нынешнего состояния банковского сектора России.

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— Михаил Александрович, хотелось бы начать с вопроса о том, как банк «прожил» первый пандемийный год и первую половину этого года? Как пандемия отразилась на его работе? Какие коррективы она внесла? Что изменилось для банка как кредитно-финансового учреждения, для его менеджмента, сотрудников и, конечно же, для клиентов?

— Мы, как и очень многие, предполагали, что пандемия и фактически локдаун, который был объявлен в прошлом году, будут негативно влиять как в целом на деловую активность в стране и в регионе, так, собственно, и на деятельность банка. Однако наши опасения не оправдались: те потери, которые мы понесли весной-летом 2020 года в момент снижения деловой активности, нам удалось компенсировать ближе к концу года, когда восстановился объем деловой активности. В итоге мы закончили предыдущий год с теми показателями, которые планировали, и это говорит о том, что мы сделали правильные выводы, правильно построили свою работу.

Мы ввели собственные антикризисные меры по работе с нашими клиентами. Предложили кредитные каникулы, предоставили отсрочки по уплаченным комиссиям, отменили некоторые комиссии по начислению зарплат, по реструктуризации долгов. Мы сделали очень большой список удешевлений либо преференций, чтобы помочь нашим клиентам, если они попали в сложную жизненную ситуацию. Все, чтобы нашим клиентам было удобно.

Мы вошли во все государственные программы поддержки — по малому бизнесу, по кредитованию, по поддержке занятости — и отработали настолько хорошо, что по рейтингу министерства экономического развития мы заняли в стране 7 место по реализации антикризисных мер.

По итогам 2020 года и 10 месяцев 2021-го банк предоставил бизнесу и органам местного самоуправления кредиты на сумму более 8 млрд. рублей. Сейчас ведем работу с клиентами по программе ФОТ 3.0, которая стартовала 1 ноября, уже приняли заявки более чем на 160 млн. рублей. Наш региональный банк на федеральном уровне выглядит очень достойно. Этот факт подтвердило и аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА). В этом году мы получили рейтинг В+(RU) с прогнозом «стабильный». Это один из самых высоких рейтингов среди региональных банков в стране.

Прошлый год очень сильно подстегнул нас к цифровым изменениям в банке. Многие операции перешли в разряд онлайн, на данный момент более 75% платежей проходят дистанционно. Мы очень вовремя запустили ряд проектов по цифровизации, часть из них уже реализовали. Например, новую платформу дистанционного банковского обслуживания для физических лиц. Сейчас переходим ко второму шагу — запускаем платежи по QR-кодам, платежи по номерам счетов. И третьим этапом в этом же году станет подключение к системе быстрых платежей (СБП).

Кроме того, мы активно прорабатывали тему информационной безопасности. Было закуплено оборудование, программы. Нашими консультантами — у нас несколько консультантов по информационной безопасности — была проведена очень большая организационная и техническая работа. Было проведено тестирование всех наших каналов, сайтов на возможность мошенников списывать деньги со счетов наших клиентов. Мы успешно выдержали все демонстрационные атаки и подтверждаем, что наш уровень информационной безопасности очень высокий.

Для нас было также важно сохранить и нашу благотворительную программу. В этом году мы и «День донора» провели, и Jazz May поддержали. Было тяжело, все только выходили из ограничений, но, несмотря на это, нам удалось провести фестиваль совместно с организаторами в полном объеме.

В этом году финансовые показатели банка снова растут. Если в прошлом году кредитный портфель увеличился на 5%, то в этом году за 11 месяцев — уже на 7%. В прошлом году мы получили рекордную чистую прибыль 66 млн. рублей, в этом году по итогам 11 месяцев — 87,5 млн. рублей.

— Этой весной можно было наблюдать скачок акций банка «Кузнецкий». Тогда они стремительно выросли, затем цена, правда, снизилась. Но, даже несмотря на это снижение, рыночная капитализация выросла более чем в 1,5 раза: с 337,3 млн. рублей в конце марта до почти 532,7 млн. рублей в конце июня — такие цифры имеются в распоряжении агентства «PenzaNews», поправьте, пожалуйста, если это не так. Почему, на Ваш взгляд, инвесторы проявили такой интерес к бумаге регионального банка?

— Здесь в рыночном колебании либо в рыночном курсе акций заложены два фактора. Один их них — основополагающий, фундаментальный. Банк уже почти 10 лет назад как взял курс на то, чтобы стать открытым для широкого круга инвесторов. Мы стали открытым акционерным обществом, наши акции стали обращаться на бирже, много лет мы подтверждаем рейтинги надежности. Несколько лет подряд регулярно выплачиваем дивиденды акционерам. На сегодняшний день так называемый free-float наших акций достигает 15%, то есть 15% акций обращается на бирже, и у нас уже больше 3 тыс. акционеров.

Мы совершенствуем корпоративное управление: в совет директоров в этом году вошел независимый член совета директоров, который представляет миноритарных акционеров, защищает их интересы, отслеживает чистоту и законность нашей работы. Все существенные сделки мы раскрываем на ленте «Интерфакса».

В результате наши акции становятся все более интересны обычным инвесторам. Если посмотреть в целом на курс за последние 10 лет, то он неуклонно растет — капитализация банка выросла более чем в два раза.

Что касается всплеска, который был этой весной, это, собственно, подтверждение интереса инвесторов к нашим акциям, вплоть до того, что заинтересовались рыночные биржевые спекулянты и с помощью определенных действий разогнали цену на акции для того, чтобы заработать. Поэтому был всплеск, потом акции вернулись к своему обычному рыночному курсу.

Хотелось бы сказать, чтобы инвесторы, либо те, кто интересуется нашими акциями, не реагировали на такие резкие всплески и внимательно относились к повышению цены, однако в долгосрочной перспективе я бы порекомендовал обратить внимание на наши акции, потому что они стали достаточно доходными, с регулярной выплатой дивидендов и повышением капитализации. Наши бумаги сегодня, очевидно, интересны инвесторам.

— Как Вы можете охарактеризовать нынешнее состояние российского банковского сектора в условиях пандемии? Как оно коррелируется с ситуацией в Пензенской области? Каковы тенденции банковского сектора?

— Состояние банковского сектора нашей страны на сегодняшний день очень и очень крепкое и здоровое. За последние несколько лет банковский сектор провел огромную работу по увеличению надежности операций, улучшению балансовых показателей, капитализации, созданию дополнительных резервов. Кризисы, которые время от времени возникают, никоим образом не отражаются на состоянии банковской системы в целом. Можно сказать, что за 2020 год активы банковской системы выросли на 12%. Суммарная прибыль по отрасли в прошлом году превысила 1 трлн. рублей. Эти показатели характеризуют очень стабильное и надежное состояние банковской системы.

В Пензенской области те же тенденции, что и в стране: растет кредитный портфель у юридических лиц, у населения, снижается просроченная задолженность и растет объем безналичных операций, которые совершают и население, и бизнес.

Сейчас основная тенденция в банковской системе — это цифровизация. Уже очень много услуг предоставляется в электронном виде, в удаленных каналах, много кредитов выдается онлайн. И по многим показателям наша банковская система становится одной из передовых в мире в области цифровизации. Это положительный фактор, который будет влиять на повышение устойчивости банковской системы, повышение ее рентабельности и надежности работы.

— С 2017 года Вы являетесь заместителем председателя совета Ассоциации банков России. Какие основные вопросы сейчас находятся в центре Вашего внимания и ассоциации в целом? Как сместились акценты из-за пандемии?

— Одно из направлений, за которое я отвечаю в ассоциации, — это работа региональных банков. Мы рассматриваем вопросы повышения конкурентоспособности, снижения надзорных затрат со стороны Центрального банка над региональными банками. Мы добиваемся равноправного или постоянного доступа региональных банков к федеральным программам. Мы проводим встречи с Центральным банком и отмечаем очень большое участие Эльвиры Сахипзадовны Набиуллиной в жизни региональных банков. Она внимательно относится к развитию региональных банков и считает их одной из важных составляющих финансового рынка, на которых в том числе основывается стабильность региональных финансовых рынков.

Среди вопросов в повестке ассоциации — ограничение доступа неквалифицированных инвесторов на рынок. Я думаю, что все обратили внимание на большой всплеск рекламных предложений для населения по покупке акций, каких-то паев, облигаций, то есть по участию в работе фондового рынка. Часть предложений была взвешенная и аккуратная, и предлагались достаточно надежные способы работы на рынке, но часть была откровенно мошенническая, и мы знаем, что большая часть населения могла потерять свои деньги на фондовом рынке, либо потеряла, либо получила не ту отдачу, которую планировала.

На уровне ассоциации мы и с Центральным банком, и с министерством финансов РФ много обсуждали эту ситуацию, поскольку в прошлом году порядка 800 млрд. рублей населения пришло на фондовый рынок. Было проработано очень много вопросов по ограничению доступа населения в сложные финансовые продукты. Как результат, вышли определенные законодательные акты, которые запрещают населению продавать сложные финансовые продукты, продавать финансовые продукты других стран, а также ограничивают доступ на рискованные сегменты биржи — так называемый «третий котировальный список» акций, облигаций. Туда разрешен доступ только квалифицированным инвесторам. И с 1 октября 2021 года человек для покупки рискованных акций, где можно получить большую доходность или большие убытки, должен пройти определенное тестирование.

Следующее направление — это контроль за навязыванием услуг со стороны финансовых учреждений. До сих пор, наверное, многие сталкиваются с тем, что в рекламе предлагаются одни ставки по кредитам, а по факту их получить практически невозможно. Когда мы видим средние процентные ставки, которые предлагаются в рекламе, мы часто понимаем, что для людей они потом будут гораздо выше. Цель такой «рекламы» — просто завлечь клиентов. Эти вопросы тоже прорабатываются, и мы даем свои предложения.

— 26 октября банку «Кузнецкий» исполнился 31 год. Далеко не каждый региональный банк может похвастаться такой устойчивостью — успешно удалось пережить и 1998 год, и 2004-й, и 2008-й, и 2014-й. Сюда же, наверное, можно уже смело отнести и 2020-й, который тоже проверил банк на прочность. В чем секрет успеха?

— Согласен с Вами, что немногие банки могут похвастаться такой длинной историей — 31 год успешной и надежной работы. Залогом успеха, естественно, являются коллектив банка и его клиенты, благодаря которым мы постоянно развиваемся и движемся вперед.

— В интервью информационному агентству «PenzaNews» в 2015 году, когда банку исполнилось четверть века, на вопрос о том, каким бы Вы хотели видеть «Кузнецкий» через 25 лет, Вы ответили: «Безусловно, банком федерального уровня, по-прежнему несущим гордое имя — банк «Кузнецкий». С того момента прошло шесть лет. На Ваш взгляд, насколько банк приблизился к этой цели? И не поменялась ли сама цель?

— Спасибо за такой экскурс в прошлое. Очень интересно, что Вы напомнили о том, какие мы цели, задачи ставили в 25-летие банка. Наши цели никак не изменились. Более того, мы уверенно движемся в эту сторону. Банк уже вошел в число 200 банков страны по активам , а 6 лет назад мы занимали 387 место в рейтинге . Это очень хороший результат, который говорит о том, что мы постоянно развиваемся и растем. Расширяется наша география: мы работаем в Самарской области, Чувашской Республике, открываем в ближайшее время офис в Ульяновске. Мы продолжаем свое движение в соседние регионы для увеличения присутствия в Приволжском округе.

Если говорить о рейтинге среди приволжских банков, то мы вошли в топ-20 крупных банков ПФО по итогам первой половины 2021 года , то есть имеем достаточно крепкие позиции и планируем развиваться дальше. А название наше по-прежнему не изменится: банк «Кузнецкий», потому что свой.

Фото из архива ИА «PenzaNews»

— Михаил Александрович, в завершение интервью — несколько вопросов личного характера, если позволите. Вы стали главой правления банка «Кузнецкий» более 10 лет назад, в апреле 2011-го; с 2001 года являетесь членом совета директоров, а в банковской системе Пензенской области работаете с 1995 года. Есть такое понятие, как профессиональное выгорание. Вы когда-нибудь сталкивались с такой проблемой?

— Хотелось бы столкнуться, но конкуренция не позволяет профессионально выгорать. Каждый год ставит перед нами новые задачи. Некогда уставать, необходимо много работать.

— Вы банкир, депутат регионального парламента, отец троих детей, но еще и с недавних пор автогонщик, участвуете в Российской серии кольцевых гонок. Раньше, насколько известно, Вы больше увлекались мотоциклами, чем автомобилями.

— Спорт меня многому научил, раскрыл по-новому сильные стороны. Это дисциплина, труд, ответственность перед командой. И я бы хотел, чтобы такой опыт, такую «школу» прошли как можно больше молодых людей. Чтобы они знали, сколько усилий и терпения нужно приложить, чтобы ощутить результат своего труда, а затем почувствовать радость победы.

— Спасибо, что нашли время ответить на вопросы информационного агентства «PenzaNews». Дальнейших Вам успехов!

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.