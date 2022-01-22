Акимов избран президентом ассоциации промышленников Пензенской области Экономика

Пенза, 22 января 2022. PenzaNews. Депутат городской думы, генеральный директор ООО «Пензенский завод Телема Гино» и ЗАО «Пензенский завод точных приборов» Дмитрий Акимов избран на пост президента ассоциации промышленников Пензенской области.

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Соответствующее решение принято в ходе заседания объединения, которое состоялось в минувшую пятницу, 21 января.

Дмитрий Акимов поблагодарил за оказанное доверие руководителей предприятий, проголосовавших за него, и пообещал активно развивать ассоциацию.

Ранее пост президента ассоциации промышленников Пензенской области занимал председатель совета директоров ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» Олег Шаповал.

16 декабря 2021 года он скоропостижно скончался на 60-м году жизни.