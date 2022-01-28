УФАС возбудило дело в отношении «ТНС энерго Пенза» Экономика

Пенза, 28 января 2022. PenzaNews. Управление ФАС России по Пензенской области возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «ТНС энерго Пенза», имеющего статус гарантирующего поставщика электроэнергии на территории региона. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

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В нем отмечается, что дело возбуждено в связи с обращением энергоснабжающей организации «Новая энергетическая компания».

«В ходе рассмотрения обращения установлено, что ООО «ТНС энерго Пенза» заключило договор энергоснабжения с потребителем в нарушение требований действующего законодательства — в отсутствие документов, подтверждающих надлежаще выполненное опосредованное подключение потребителя, а также указало в договоре точку поставки ООО «Новая энергетическая компания», по которой уже имеется действующий договор энергоснабжения», — сказано в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что эти действия гарантирующего поставщика не соответствуют требованиям законодательства и влекут либо могут повлечь ущемление интересов ООО «Новая энергетическая компания» в сфере предпринимательской деятельности.

В нем напоминается, что «ТНС энерго Пенза» занимает доминирующее положение на розничном рынке электрической энергии (мощности) на территории Пензенской области и может оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на нем.

«В действиях ООО «ТНС энерго Пенза» установлены признаки нарушения ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции», выразившиеся в злоупотреблении доминирующим положением, которое привело (могло привести) к ущемлению интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности. В связи с чем на основании ст. 44 закона «О защите конкуренции» пензенским УФАС России возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «ТНС энерго Пенза», — говорится в тексте.

В сообщении уточняется, что рассмотрение дела назначено на 16 февраля.