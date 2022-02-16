Компания «Русмолко» увеличила в 2021 году производство молока на треть Экономика

Пенза, 16 февраля 2022. PenzaNews. «Русская молочная компания», производственные мощности которой расположены в Пензенской области, увеличила в 2021 году производство молока на 34%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

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«За 12 месяцев общий валовый надой на трех молочных комплексах компании составил 175 тыс. тонн. Рост объемов производства сырого молока обусловлен планомерной реализацией стратегии развития молочного направления «Русмолко». Компания продолжает развивать действующие мощности и строить новые. Так, основной рост произошел благодаря полному вводу в эксплуатацию крупнейшей в России фермы замкнутого цикла, где было произведено порядка 75 тыс. тонн молока-сырья. Предприятие расположено в Сердобском районе Пензенской области и рассчитано на содержание 7,2 тыс. дойных голов», — сказано в тексте.

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В нем отмечается, что на 1 января 2022 года общее поголовье крупного рогатого скота на трех молочных комплексах компании составляло более 31,5 тыс. голов, надой на одну фуражную корову по сравнению с 2020 годом вырос на 6% и составил 11,9 тыс. литров.

«Русская молочная компания» («Русмолко») — дочерняя компания Olam International. Производственные мощности расположены в Пензенской области.

В рамках долгосрочной инвестиционной стратегии «Русмолко» параллельно развивает три направления бизнеса — молочное животноводство, растениеводство и семеноводство.