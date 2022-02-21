Банк «Кузнецкий» за год вдвое увеличил продажи памятных и инвестиционных монет Экономика

Пенза, 21 февраля 2022. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» в 2021 году реализовал свыше 1 тыс. памятных и инвестиционных монет, что вдвое больше, чем в 2020-м. Это следует из сообщения пресс-службы кредитно-финансового учреждения, поступившего в ИА «PenzaNews» в понедельник, 21 февраля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Монеты, реализуемые в банке «Кузнецкий», изготавливаются на Московском и Санкт-Петербургском монетных дворах. Спрос на них растет благодаря высокому качеству чеканки и эксклюзивному художественному оформлению. На данный момент в ассортименте более 80 наименований. Лидерами продаж 2021 года стали монеты серии «Российская (советская) мультипликация», «Творчество Юрия Никулина» и «60-летие первого полета человека в космос», — говорится в тексте.

В нем отмечается, что памятные монеты зачастую приобретают в качестве подарка или сувенира.

«Кто-то хранит их как предмет коллекционирования, для других монеты становятся объектами инвестиций для детей и внуков», — поясняется в пресс-релизе.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.