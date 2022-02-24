Пензенский губернатор подписал соглашение о сотрудничестве с руководством Telema Holding S.r.l. Экономика

Пенза, 24 февраля 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подписал соглашение о сотрудничестве с руководством итальянской компании Telema Holding S.r.l.

Фото: Pnzreg.ru

С зарубежной стороны подписи под документом поставили президент и генеральный директор холдинга Микеле Форнари (Michele Fornari) и Марио Форнари (Mario Fornari) соответственно.

По сообщению пресс-службы облправительства, соглашение о сотрудничестве предусматривает развитие высокотехнологичных производств, создание дополнительных рабочих мест на территории региона. В его рамках компания сможет реализовывать в Пензенской области инновационные и инвестиционные проекты.

«В частности, планируется создание двух производств, которые будут специализироваться на выпуске силовых контакторов и технической керамики», — отмечается в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 22 февраля в Пензе состоялась деловая встреча губернатора Олега Мельниченко и президента итальянской компании Telema Holding S.r.l. Микеле Форнари (Michele Fornari).

Ключевой темой беседы стало обсуждение планов развития действующего предприятия «Пензенский завод Телема Гино» и организации в регионе новых производственных мощностей, которые будут входить в структуру холдинга.