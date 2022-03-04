Олег Мельниченко сообщил о разработанных мерах поддержки строительной отрасли Экономика

Пенза, 4 марта 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о мерах поддержки строительной отрасли, которые разработаны на федеральном и региональном уровнях.

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«Строительная отрасль — это примерно одна десятая часть экономики Пензенской области. Есть целый ряд проблем, которые сейчас проявляются, особенно в условиях санкционного давления на Российскую Федерацию», — сказал глава региона в ходе рабочего совещания в облправительстве, которое состоялось в онлайн-формате.

«Разработаны меры поддержки строительной отрасли как на федеральном, так и на региональном уровне. И в ближайшее время они будут осуществляться», — уточнил он.

Олег Мельниченко проинформировал о подготовленных изменениях в части смягчения требований к участникам госзакупок, исполнителям государственных и муниципальных заказов.

По словам губернатора, это позволит более оперативно проводить торги и заключать контракты с подрядчиками, которые способны выполнять необходимый объем работ.

«Подразумевается, что мы сможем при необходимости менять условия контракта, в том числе в ходе реализации — вносить корректировки в проектно-сметную документацию и еще в целый ряд документов, которые определяют и регулируют вопросы, связанные с государственными закупками», — пояснил руководитель субъекта федерации.

«В конце 2020 года отрасль столкнулась со значительным удорожанием строительных ресурсов. И 2021 год мы жили в этих условиях. Постановлением правительства РФ определены пути компенсации затрат. В настоящее время подготовлен проект изменений в указанное постановление. Будет расширен перечень случаев, при которых возможен пересмотр цены контракта, в том числе по текущему году. Это, считаю, хорошая новость, такая корректировка позволит строительной отрасли более устойчиво функционировать», — отметил Олег Мельниченко.

Он добавил, что на региональном уровне подготовлен проект постановления правительства Пензенской области о компенсации затрат, связанных с увеличением стоимости работ; также будет расширен перечень случаев, при которых это возможно.

«Постановление практически уже находится на выходе, в ближайшее время мы его утвердим», — подчеркнул губернатор.

«Данные мероприятия призваны гарантировать участникам конкурентных процедур оплату понесенных затрат при выполнении строительно-монтажных работ на объектах государственной и муниципальной собственности», — сказал он, уточнив при этом, что соответствующие механизмы будут закреплены в нормативных правовых актах.

Он призвал представителей строительных компаний не опасаться участия в торгах, заключать контракты и выходить на объекты.

«Все меры, чтобы вы не пострадали в этом плане, будут приняты и федеральным центром, и региональным правительством. В связи с этим поручаю главам администраций муниципальных районов и городских округов активизировать разъяснительную работу с подрядными организациями по формированию стоимости строительно-монтажных работ и их оплате. Прошу разъяснять необходимость и возможность участия в проводимых конкурентных процедурах. Все вышеизложенное относится как к общестроительным работам, так и объектам дорожного строительства», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.