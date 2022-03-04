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Правительство Пензенской области подготовило пакет мер финансовой поддержки

19:13 | 04.03.2022 | Экономика

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Пенза, 4 марта 2022. PenzaNews. Правительство Пензенской области подготовило пакет мер финансовой поддержки, который позволит не допустить коллапса экономики на региональном уровне. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в пятницу, 4 марта.

Правительство Пензенской области подготовило пакет мер финансовой поддержки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, изменения коснутся трех сфер — строительной, промышленной и сельскохозяйственной.

«Будет осуществлена компенсация затрат из-за удорожания работ при строительстве объектов государственной и муниципальной направленности. В ближайшее время будут расширены возможности для пересмотра цены контракта», — написал глава региона.

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В блоке о промышленной сфере он указал, что финансовая поддержка не будет привязана к ключевой ставке ЦБ РФ, что «позволит фонду «Поручитель» сохранить для соцпроизводств и экспортеров льготную ставку по займам».

«Ключевые отрасли промышленности региона — легкая, текстильная, стекольная, мебельная, будут иметь возможность получить субсидии на модернизацию производства», — отметил Олег Мельниченко.

Что касается сельского хозяйства, руководитель субъекта федерации подчеркнул, что «будут сохранены все действующие меры поддержки сельхозпредприятий».

«Сегодня мы вынуждены быстро и продуктивно реагировать на стремительно изменяющуюся ситуацию. Как на федеральном, так и на региональном уровне. Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы пензенцы пережили этот сложный санкционный период спокойно и уверенно», — заверил губернатор.

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