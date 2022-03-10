«Термодом» не планирует корректировать объемы строительства — Ильяс Ибрагимов Экономика

Пенза, 10 марта 2022. PenzaNews. Холдинг «Термодом» не планирует корректировать объемы строительства в 2022 году. Об этом сообщил генеральный директор ООО «СК «Термодом» Ильяс Ибрагимов.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Компания активно развивалась в 2021 году, было получено много разрешений на строительство, и в этом году мы планируем строить в тех же планах, что и было намечено на начало года. Строительство не будет замедляться, потому что мы работаем по системе эскроу-счетов. Нас финансируют банки, и можно гарантировать достройку всех объектов, которые нами начаты. Мы работаем в полной мощности, никаких сокращений кадров нет. Мы даже продолжаем наращивать ежемесячно объемы строительства», — сказал он.

Ильяс Ибрагимов отметил, что специалисты холдинга внимательно следят за ситуацией на рынке.

Читайте также

«Термодом» получил в ВТБ более 2 млрд. рублей на новые жилищные проекты

«Сейчас, по нашей оценке, примерно около 12–13% поднялась себестоимость строительства. И, естественно, служба маркетинга анализирует рынок. Мы смотрим по стоимости конкурентов, и в пределах 17% мы были вынуждены поднять стоимость реализации. Мы не знаем, что нас ждет по инфляции в будущем, потому что каждый строительный объект — это долгосрочная перспектива, он строится в течение двух-трех лет, и, продавая здесь и сейчас, мы должны предполагать, какая у нас сложится себестоимость на окончание строительства», — пояснил руководитель компании.

Кроме того, он обратил внимание на то, что «Термодом» не стал приостанавливать продажи.

«Наша компания не приостановила продажи. Мы продаем и коммерческую, и жилую недвижимость. Может быть, это определенная доля риска, потому что некоторые наши конкуренты сейчас вообще остановили продажи. Но мы считаем, что останавливать никакие процессы нельзя. Для обеспечения рабочих мест, загруженности наших предприятий требуется беспрерывная работа», — сказал Ильяс Ибрагимов.

Он также выразил мнение, что потребность населения в жилье, несмотря на экономическую ситуацию, не изменится, и подчеркнул, что задача «Термодома» — удовлетворить эту потребность, обеспечить людей качественным и современным жильем.