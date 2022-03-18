Банк «Кузнецкий» начал прием заявок на кредитные каникулы Экономика

Пенза, 18 марта 2022. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» начал прием заявок от заемщиков на предоставление кредитных каникул в рамках федерального закона №106-ФЗ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, поступившем в ИА «PenzaNews» в пятницу, 18 марта.

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«Льготный период предоставляется в рамках закона №106-ФЗ по кредитам, оформленным до 1 марта 2022 года», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что приостановить платежи возможно в случае снижения дохода более чем на 30%, подтвердив это соответствующими документами.

«Кредитные каникулы позволят отложить ежемесячный платеж на срок от одного до шести месяцев. Сумма потребительского кредита не должна превышать 300 тыс. рублей физическим лицам, 350 тыс. рублей индивидуальным предпринимателям, ипотечного кредита — 3 млн. рублей, автокредита — 700 тыс. рублей, кредитной карты — 100 тыс. рублей», — указано в пресс-релизе.

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Как отметил председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин, помимо кредитных каникул в рамках закона №106-ФЗ, заемщики могут воспользоваться программами реструктуризации, которые разработаны кредитно-финансовым учреждением.

«Мы понимаем, насколько важно поддержать клиентов, оказавшихся в непростой финансовой ситуации. Надеюсь, что благодаря нашим усилиям клиенты пройдут этот путь максимально спокойно», — подчеркнул он.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.