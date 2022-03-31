EN
16:31:15 Четверг, 31 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенская делегация посетила предприятие ГК «СТиМ»

10:45 | 31.03.2022 | Экономика

Печать

Пенза, 31 марта 2022. PenzaNews. Делегация Пензенской области в рамках рабочего визита в Белоруссию посетила предприятие, входящее в группу компаний «СТиМ», которая занимается выпуском материалов для нанесения дорожной разметки и производит разметочные машины.

Пензенская делегация посетила предприятие ГК «СТиМ»

Фото: Pnzreg.ru

Губернатор Олег Мельниченко оценил производственные мощности, посетив сборочный и механический цеха, а также осмотрев выставку оборудования.

Кроме того, состоялась презентация новой линейки красок, для производства которой используются отечественные компоненты.

Две разметочных машины производства компании уже поставлены в Пензу для работы в системе ЖКХ областного центра.

«Управление жилищно-коммунального хозяйства Пензы заинтересовано в закупке новых машин. Белорусская техника хорошо себя зарекомендовала», — подчеркнул глава региона.

Одно из направлений деятельности группы компаний «СТиМ» — сотрудничество с дорожниками стран СНГ по внедрению новых технологий в производство материалов разметки, асфальтобетона и спецмашин.

Олег Мельниченко выразил уверенность, что это направление также перспективно для развития сотрудничества с пензенскими организациями, сообщает пресс-служба облправительства.

Новости партнеров
Читайте также
«Ростелеком» и КХЛ завершили тур кубка Гагарина по городам Поволжья В Пензе начал работу новый офис обслуживания клиентов компании «ЭнергосбыТ Плюс»
В Пензенской области за сутки подтверждено 279 случаев заражения коронавирусом Текущий портфель компании «Аквилон-Лизинг» за год увеличился почти на 100 млн. рублей
Пензенская делегация посетила два предприятия в Бресте Мельниченко пригласил делегацию Брестской области посетить Пензу в День Победы
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама