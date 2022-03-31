Пензенская делегация посетила предприятие ГК «СТиМ» Экономика

Пенза, 31 марта 2022. PenzaNews. Делегация Пензенской области в рамках рабочего визита в Белоруссию посетила предприятие, входящее в группу компаний «СТиМ», которая занимается выпуском материалов для нанесения дорожной разметки и производит разметочные машины.

Фото: Pnzreg.ru

Губернатор Олег Мельниченко оценил производственные мощности, посетив сборочный и механический цеха, а также осмотрев выставку оборудования.

Кроме того, состоялась презентация новой линейки красок, для производства которой используются отечественные компоненты.

Две разметочных машины производства компании уже поставлены в Пензу для работы в системе ЖКХ областного центра.

«Управление жилищно-коммунального хозяйства Пензы заинтересовано в закупке новых машин. Белорусская техника хорошо себя зарекомендовала», — подчеркнул глава региона.

Одно из направлений деятельности группы компаний «СТиМ» — сотрудничество с дорожниками стран СНГ по внедрению новых технологий в производство материалов разметки, асфальтобетона и спецмашин.

Олег Мельниченко выразил уверенность, что это направление также перспективно для развития сотрудничества с пензенскими организациями, сообщает пресс-служба облправительства.