Делегация Пензенской области в Минске посетила ОАО «Амкодор» Экономика

Пенза, 1 апреля 2022. PenzaNews. Делегация Пензенской области, находящаяся с рабочим визитом в столице Белоруссии, накануне посетила ОАО «Амкодор» — управляющая компания холдинга».

Фото: Pnzreg.ru

Приоритетным направлением деятельности холдинга является производство дорожно-строительной, коммунальной, сельскохозяйственной и другой техники.

В ходе осмотра цехов предприятия и выставки продукции губернатор Пензенской области Олег Мельниченко проявил интерес к образцам спецтехники в сфере ЖКХ и содержания дорог.

«Сейчас мы создаем свою муниципальную управляющую компанию и городской «Пензавтодор», который будет заниматься пензенскими дорогами. Ряд машин уже приобрели, но планируем автопарк спецтехники расширять», — сказал он.

Глава региона рассмотрел возможность создания в Пензенской области сервисного центра обслуживания белорусской техники.

Представители ряда пензенских предприятий выразили заинтересованность в поставках промышленного моечного оборудования, а также приобретения запчастей для обслуживания сельскохозяйственной и коммунальной техники, сообщает пресс-служба облправительства.