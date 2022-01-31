Подписано постановление о реорганизации МУП «Пензадормост» ЖКХ

Пенза, 31 января 2022. PenzaNews. Исполняющий обязанности главы администрации Пензы Сергей Волков подписал постановление о реорганизации МУП «Пензадормост».

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«Реорганизовать муниципальное унитарное предприятие «Пензадормост» (далее — МУП) в форме преобразования в муниципальное бюджетное учреждение «Пензавтодор» (далее — учреждение) с 24 января 2022 года», — говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews».

В нем указано, что целью деятельности учреждения является «благоустройство, озеленение территории города Пензы, строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, местного значения и элементов их обустройства в границах города Пензы, содержание гидротехнических сооружений».

«Считать учреждение правопреемником имущественных и неимущественных прав и обязанностей, обязательств по ним реорганизуемого МУПа в соответствии с передаточным актом», — сказано в постановлении.

Из него также следует, что учредителем МБУ «Пензавтодор» является город Пенза, полномочия собственника учреждения от имени муниципального образования осуществляет управление муниципального имущества, полномочия учредителя — управление жилищно-коммунального хозяйства Пензы.

Городскому управлению ЖКХ поручено разработать устав учреждения, согласовать штатное расписание, утвердить муниципальное задание, произвести расчет субсидий на финансовое обеспечение выполнения задания, переоформить трудовые отношения с работниками, а также организовать комплекс мероприятий, связанных с реорганизацией предприятия.