Пензенская область планирует сотрудничать с предприятиями ДНР Экономика

Пенза, 4 апреля 2022. PenzaNews. Пензенская область заинтересована в сотрудничестве с предприятиями Донецкой народной республики. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Олег Мельниченко по итогам поездки в Донецк.

Фото: Pnzreg.ru

«Подписали с главой ДНР Денисом Владимировичем Пушилиным протокол о намерениях по взаимному сотрудничеству между нашим регионом и Донецкой народной республикой. ДНР имеет богатейшие природные, экономические и интеллектуальные ресурсы, огромный производственный и экспортный потенциал», — отметил руководитель субъекта федерации.

«Наш регион заинтересован в сотрудничестве с целым рядом предприятий. Это производства в сферах металлургии, энергетики, химической промышленности, агропромышленного комплекса, строительства дорог. Будем работать вместе», — добавил он.