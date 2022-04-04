EN
00:25:41 Вторник, 5 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенская область планирует сотрудничать с предприятиями ДНР

17:20 | 04.04.2022 | Экономика

Печать

Пенза, 4 апреля 2022. PenzaNews. Пензенская область заинтересована в сотрудничестве с предприятиями Донецкой народной республики. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Олег Мельниченко по итогам поездки в Донецк.

Пензенская область планирует сотрудничать с предприятиями ДНР

Фото: Pnzreg.ru

«Подписали с главой ДНР Денисом Владимировичем Пушилиным протокол о намерениях по взаимному сотрудничеству между нашим регионом и Донецкой народной республикой. ДНР имеет богатейшие природные, экономические и интеллектуальные ресурсы, огромный производственный и экспортный потенциал», — отметил руководитель субъекта федерации.

«Наш регион заинтересован в сотрудничестве с целым рядом предприятий. Это производства в сферах металлургии, энергетики, химической промышленности, агропромышленного комплекса, строительства дорог. Будем работать вместе», — добавил он.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области с начала сезона весенней охоты выявлено пять нарушений законодательства В Пензенской области за сутки подтверждено 263 случая заражения коронавирусом
«Ростелеком» установил умные экраны в многофункциональных центрах Пензы В Нижнеломовском районе арестован мужчина, который пытался скрыть совершенное убийство
Шпагин возглавил пензенское отделение партии «Справедливая Россия – За правду» В Пензенской области за сутки подтверждено 268 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама