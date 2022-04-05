«Дамате» обучит более 2 тыс. сотрудников технологиям содержания индейки Экономика

Пенза, 5 апреля 2022. PenzaNews. Группа компаний «Дамате» в рамках специальной учебной программы «Птицеводство» в 2022 году обучит технологиям содержания индейки более 2 тыс. сотрудников в Пензенской и Ростовской областях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

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«Программа состоит из пяти последовательных электронных модулей обучения и охватывает все производственные процессы — от завоза инкубационного яйца в инкубаторий до отправки птицы на перерабатывающий завод. Каждый модуль — это электронный учебник, состоящий на 80% из видеоматериалов реальных технологических операций на производстве», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что особое внимание в программе обучения уделено вопросам биозащиты, предотвращению перекрестного загрязнения на объектах, личной гигиене персонала.