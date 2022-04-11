В «Кузнецком» напомнили бизнесу о возможности получения льготных кредитов Экономика

Пенза, 11 апреля 2022. PenzaNews. Пресс-служба пензенского банка «Кузнецкий» распространила сообщение, в котором содержится информация о госпрограмме льготного кредитования субъектов МСП, реализуемой Минэкономразвития России в соответствии с постановлением правительства РФ №1764 от 30 декабря 2018 года.

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«В марте 2022 года, чтобы снизить стоимость льготного кредита для малого и среднего бизнеса в условиях роста ключевой ставки, Минэкономразвития предложило закрепить ставку по новым кредитам на уровне 15% для микро- и малых предприятий и 13,5% для средних предприятий. В рамках программы малые и средние предприятия могут привлечь льготные кредиты на оборотные и инвестиционные цели, а также на развитие предпринимательской деятельности либо рефинансирование долга. Учитывая повышенную потребность бизнеса в пополнении оборотных средств, планируется, что 80% всех кредитов будут выдаваться именно на эти цели», — говорится в пресс-релизе.

Из него следует, что за время реализации госпрограммы льготного кредитования «Кузнецкий» выдал более 3 млрд. рублей кредитов.

Кроме того, в тексте напоминается, что предприниматели могут воспользоваться программой стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (ПСК «Инвестиционная»), которую в марте запустили ЦБ РФ и АО «Корпорация «МСП».

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.