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Госдолг Пензенской области по итогам 2021 года снизился до 19,3 млрд. рублей

11:56 | 15.04.2022 | Экономика

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Пенза, 15 апреля 2022. PenzaNews. Объем государственного долга Пензенской области снизился по итогам 2021 года и составил на 1 января 2022 года 19,3 млрд. рублей. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко, представляя отчет о результатах деятельности регионального правительства за прошлый год в ходе 50-й очередной сессии Законодательного собрания, состоявшейся в пятницу, 15 апреля.

Госдолг Пензенской области по итогам 2021 года снизился до 19,3 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, доходы бюджета Пензенской области за 2021 год превысили 77 млрд. рублей, увеличение по сравнению с 2020-м составило 5,9 млрд. рублей.

«Налоговые и неналоговые доходы превысили 44 млрд. рублей, что на 22% больше уровня 2020 года. Прирост обусловлен своевременным оказанием мер поддержки бизнесу в период пандемии и адаптацией экономики к новым условиям. Рост поступлений обеспечен по всем основным видам доходов: наиболее значительный — в 1,6 раза — по налогу на прибыль организаций, в 1,4 раза — по упрощенной системе налогообложения, [...] в 1,5 раза — по неналоговым доходам», — сказал руководитель субъекта федерации.

Олег Мельниченко обратил внимание на то, что более 65% бюджетных расходов было направлено на финансирование сфер здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, физкультуры и спорта.

«Расходы на развитие реального сектора экономики составили свыше 18%», — добавил губернатор.

Он подчеркнул, что в 2021 году была значительно увеличена финансовая помощь областного бюджета муниципальным образованиям.

«На решение вопросов местного значения выделено 8,7 млрд. рублей, что больше уровня 2020 года на 1,2 млрд. рублей», — уточнил он.

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