Пензенский станкостроительный кластер нацелен на независимость от зарубежных поставок — Мельниченко Экономика

Пенза, 15 апреля 2022. PenzaNews. Предприятия, входящие в станкостроительный кластер «ПензаСтанкоМаш», нацелены на независимость от зарубежных поставок. Об этом заявил губернатор Олег Мельниченко, представляя отчет о результатах деятельности регионального правительства за 2021 год в ходе 50-й очередной сессии Законодательного собрания, состоявшейся в пятницу, 15 апреля.

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«В целях стимулирования инновационной деятельности в регионе реализуется кластерная политика. Создано и действует шесть профильных кластеров, это 179 компаний. В 2021 году мы инициировали формирование станкостроительного кластера «ПензаСтанкоМаш», это свыше 20 предприятий. Все они нацелены на независимость от зарубежных поставок», — сказал глава региона.

«Завод «СтанкоМашСтрой», например, нацелен к 2023 году использовать уже 80% российских комплектующих, чему нельзя не порадоваться», — добавил Олег Мельниченко.