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Пензенские аграрии приступили к севу яровых культур

10:36 | 18.04.2022 | Экономика

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Пенза, 18 апреля 2022. PenzaNews. Сельскохозяйственные предприятия Пензенской области приступили к яровому севу.

Пензенские аграрии приступили к севу яровых культур. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Земетчинском и Башмаковском районах Пензенской области приступили к севу яровой пшеницы. Яровой сев проведен на площади 574 га», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минсельхоза региона в понедельник, 18 апреля.

В нем напоминается, что в этом году яровой сев в Пензенской области запланирован на площади 1 млн. 57,7 тыс. га.

«В пензенских агропредприятиях обеспечена полная готовность к старту сезонных полевых работ. Для проведения весеннего сева хозяйствам области необходимо 97,2 тыс. тонн семян яровых культур. В настоящее время потребность под планируемую структуру посевных площадей яровых зерновых с учетом страхового фонда полностью обеспечена», — отмечается в пресс-релизе.

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