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Жители Пензы считают, что МРОТ должен составлять около 33 тыс. рублей — исследование

13:31 | 24.04.2022 | Экономика

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Пенза, 24 апреля 2022. PenzaNews. Жители Пензы считают, что минимальный размер оплаты труда должен составлять около 33 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании ресурса SuperJob, результаты которого цитирует РИА Новости.

Жители Пензы считают, что МРОТ должен составлять около 33 тыс. рублей — исследование. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Самые высокие запросы к уровню МРОТ у москвичей: по мнению среднестатистического жителя столицы, он должен составлять 43,2 тыс. рублей; всего три месяца назад желаемый размер МРОТ был 42,1 тыс. рублей, в ноябре 2020-го — 40,1 тыс. рублей.

На втором месте в исследовании оказался Владивосток. Жители рассчитывают на 40,7 тыс. рублей.

Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург — 39,4 тыс. рублей.

Жители Пензы хотят самую низкую минимальную зарплату — всего 32,9 тыс. рублей, респонденты из Нижнего Новгорода — 33,2 тыс. рублей. Невысоки ожидания и жителей Казани — 33,5 тыс. рублей.

В ходе исследования специалисты опросили 31,7 тыс. респондентов — экономически активных россиян старше 18 лет. В нем приняли участие по 1,5 тыс. жителей Москвы и Санкт-Петербурга, по 1 тыс. респондентов из городов-миллионников и по 700 респондентов из городов с населением в 500 тыс. человек.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального страхования.

Федеральным законом от 6 декабря 2021 года №406-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» с 1 января 2022 года установлен МРОТ в сумме 13 тыс. 890 рублей в месяц.

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