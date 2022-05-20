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Пензенские дорожники помогут в восстановлении мостов в ДНР

18:10 | 20.05.2022 | Экономика

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Пенза, 20 мая 2022. PenzaNews. Пензенские дорожники восстановят пять разрушенных мостов и ряд дорог в Донецкой народной республике. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в эфире телеканала «Вместе-РФ».

Пензенские дорожники помогут в восстановлении мостов в ДНР. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прежде всего, мы готовы помогать нашим донецким друзьям в восстановлении всего того, что сейчас разрушено в результате действий Вооруженных сил Украины на территории Донецкой народной республики. [...] У нас уже одна достаточно серьезная дорожно-строительная организация — «Мосстрой», пензенская — заходит на территорию Донецкой народной республики, им предстоит восстановить порядка пяти мостов и целый ряд дорог, которые, к сожалению, разрушены», — сказал глава региона.

Он напомнил, что из Пензенской области в ДНР ранее были отправлены грузы с цементом, стройматериалами, а также другой гуманитарной помощью.

«Всего в Донецкую народную республику Пензенская область направила 145 тонн гуманитарного груза. В ближайшее время уходит еще порядка 100 тонн», — цитирует ТАСС Олега Мельниченко.

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