Пензенские дорожники помогут в восстановлении мостов в ДНР Экономика

Пенза, 20 мая 2022. PenzaNews. Пензенские дорожники восстановят пять разрушенных мостов и ряд дорог в Донецкой народной республике. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в эфире телеканала «Вместе-РФ».

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«Прежде всего, мы готовы помогать нашим донецким друзьям в восстановлении всего того, что сейчас разрушено в результате действий Вооруженных сил Украины на территории Донецкой народной республики. [...] У нас уже одна достаточно серьезная дорожно-строительная организация — «Мосстрой», пензенская — заходит на территорию Донецкой народной республики, им предстоит восстановить порядка пяти мостов и целый ряд дорог, которые, к сожалению, разрушены», — сказал глава региона.

Он напомнил, что из Пензенской области в ДНР ранее были отправлены грузы с цементом, стройматериалами, а также другой гуманитарной помощью.

«Всего в Донецкую народную республику Пензенская область направила 145 тонн гуманитарного груза. В ближайшее время уходит еще порядка 100 тонн», — цитирует ТАСС Олега Мельниченко.