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Более 50 тонн гуманитарной помощи доставлено на Донбасс из Пензенской области

18:09 | 04.04.2022 | Общество

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Пенза, 4 апреля 2022. PenzaNews. Более 50 тонн гуманитарной помощи доставлено из Пензенской области в Донецкую народную республику. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Более 50 тонн гуманитарной помощи доставлено на Донбасс из Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

«Пензенская область всегда приходила на помощь Донбассу. Мы принимали эвакуированных и в годы Великой Отечественной, и в 2014 году, когда начался обстрел территорий нынешних ДНР и ЛНР, и в 2022-м, когда новые республики заявили о своем праве на самоопределение. Сегодня привезли на Донбасс более 50 тонн гуманитарной помощи. Это продукты питания, бытовые товары и строительные материалы», — написал Олег Мельниченко.

«Нужно восстанавливать разрушения, готовиться к мирной жизни», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 4 апреля в ходе встречи в Донецке губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и глава ДНР Денис Пушилин подписали протокол о намерениях по взаимному сотрудничеству.

Согласно документу, стороны условились развивать взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах.

По словам Олега Мельниченко, Пензенская область заинтересована в сотрудничестве с предприятиями ДНР в сферах металлургии, энергетики, химической промышленности, агропромышленного комплекса и строительства дорог.

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