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Бизнесу стоит активнее использовать инструменты лизинга — Алексей Садчиков

16:59 | 27.05.2022 | Экономика

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Пенза, 27 мая 2022. PenzaNews. Генеральный директор ООО «Аквилон-Лизинг» Алексей Садчиков считает, что в современных экономических условиях бизнесу, который стремится развиваться, стоит активнее использовать инструменты лизинга.

Бизнесу стоит активнее использовать инструменты лизинга — Алексей Садчиков

Фото: Mbpenza.ru

«На мой взгляд, те инструменты лизинга, которые есть на рынке сегодня, дают возможность предпринимателям максимально безболезненно перестраивать свои модели ведения бизнеса. Эти инструменты необходимо более активно использовать, просчитывая, разумеется, риски и потенциальную выгоду», — сказал он, выступая с презентацией на «Бирже инвестиционных проектов» в Пензе в пятницу, 27 мая.

«Сейчас есть очень хорошая возможность приобрести оборудование по низким ценам, так как курсы валют достигли минимальных значений, и рублевая стоимость иностранного оборудования тоже находится на минимуме. В перспективе эта ситуация может измениться», — отметил Алексей Садчиков.

По его словам, в связи с закрытием ряда иностранных производств в России на рынке появилось довольно много оборудования, бывшего в употреблении, которое тоже может быть интересно отечественным предпринимателям.

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«Вместе с тем сроки доставки оборудования серьезно увеличились, поэтому решение о приобретении нужно принимать заранее и сразу уточнять возможности поставки запасных частей, сервисной поддержки и обновления программного обеспечения на территории РФ. У компании «Аквилон-Лизинг» есть многолетний опыт решения подобных вопросов. Мы помогаем своим клиентам сориентироваться еще на этапе приобретения оборудования», — сказал Алексей Садчиков.

ООО «Аквилон-Лизинг» работает на лизинговом рынке с 2006 года.

Специализируется на предоставлении в лизинг оборудования, дорожной, строительной и другой техники, а также автотранспорта и коммерческой недвижимости.

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