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В Пензенской области собрано более 1 млн. тонн сахарной свеклы

19:33 | 13.10.2022 | Экономика

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Пенза, 13 октября 2022. PenzaNews. Аграрии Пензенской области собрали более 1 млн. тонн сахарной свеклы, уборка сельхозкультуры продолжается. Это следует из сообщения, размещенного на сайте министерства сельского хозяйства региона в четверг, 13 октября.

В Пензенской области собрано более 1 млн. тонн сахарной свеклы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По оперативной информации районных агрономических служб, в сельскохозяйственных организациях Пензенской области получено 1 млн. 48 тыс. тонн сахарной свеклы. Средняя урожайность [...] в хозяйствах региона составляет 378 центнеров с га», — говорится в тексте.

В нем напоминается, что в текущем году сахарную свеклу предстоит убрать с площади 53,9 тыс. га.

«Планируется, что урожай сахарной свеклы в регионе составит 2,2 млн. тонн», — добавляется в сообщении.

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