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Мельниченко напомнил о планах собрать в этом году около 2,2 млн. тонн сахарной свеклы

13:29 | 05.05.2022 | Экономика

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Пенза, 5 мая 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе рабочей встречи с заместителем председателя правительства – министром сельского хозяйства региона Романом Калентьевым напомнил о планах собрать в текущем году около 2,2 млн. тонн сахарной свеклы.

Мельниченко напомнил о планах собрать в этом году около 2,2 млн. тонн сахарной свеклы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Очень важно не сбавить по сахарной свекле. Чтобы не снизить объемы производства, мы должны собрать в этом году порядка 2,2 млн. тонн», — сказал глава региона.

Роман Калентьев подтвердил, что производство сахарного песка на заводах области запланировано в объемах предыдущих лет.

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«Регион потребляет максимум 12% получаемого сахара. Но нам надо не снижать производство в интересах граждан Российской Федерации, чтобы снабжать и другие регионы», — подчеркнул губернатор.

Кроме того, он акцентировал внимание на использовании семенного материала отечественного производителя.

По словам Романа Калентьева, достигнута договоренность о поставках селекционных сортов сахарной свеклы из Воронежской области, в некоторых районах уже началась посевная.

Также в ходе встречи глава региона распорядился держать на контроле выполнение достигнутых договоренностей с Белоруссией по поставке свеклоуборочной техники, сообщает пресс-служба облправительства.

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