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В Пензенской области в 2022 году введено 828,5 тыс. кв. метров жилья

10:31 | 29.01.2023 | Экономика

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Пенза, 29 января 2023. PenzaNews. 828,5 тыс. кв. метров жилья введено в Пензенской области за счет всех источников финансирования в 2022 году, что на 3,2% меньше по сравнению с 2021-м. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензастата, поступившем в ИА «PenzaNews».

В Пензенской области в 2022 году введено 828,5 тыс. кв. метров жилья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что 57,3% от общего объема — 474,4 тыс. кв. метров — введено индивидуальными застройщиками: населением построено 2 тыс. 529 домов.

«Организациями-застройщиками введено 169 жилых домов», — сказано в пресс-релизе.

В тексте отмечается, что по сравнению с 2021 годом объемы ввода жилья выросли в 13 районах Пензенской области.

«Наибольший удельный вес в общем вводе жилья приходится на Пензу — 46,7%, Пензенский район — 17,3% и Бессоновский район — 7,8%», — уточняется в сообщении.

В нем добавляется, что в Пензе введено 386,7 тыс. кв. метров жилья (-15,1% к уровню 2021 года), в том числе индивидуальными застройщиками — 603 дома общей площадью 135,3 тыс. кв. метра.

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