В Пензенской области в 2021 году введено 855,5 тыс. кв. метров жилья Экономика

Пенза, 28 января 2022. PenzaNews. 855 тыс. 523 кв. метра жилья введено в Пензенской области за счет всех источников финансирования в 2021 году, что на 0,4% больше по сравнению с 2020-м. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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62,3% приходится на долю индивидуального жилищного строительства (ИЖС): возведено 533 тыс. 48 кв. метров, рост к предыдущему году составил 4%.

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Комментируя эти цифры, губернатор Олег Мельниченко отметил, что обозначенные для Пензенской области на 2021 год целевые показатели по вводу жилья достигнуты.

По его словам, объемы ввода жилья на 6,8% превысили плановое значение, установленное для субъекта федерации в рамках федерального проекта «Жилье».

Олег Мельниченко добавил также, что регион выполнил план мероприятий, заявленных в рамках программы «Стимул» федерального проекта «Жилье»: на территории новых микрорайонов, где ведется работа по созданию необходимой инфраструктуры, введено 8 многоквартирных домов общей площадью 100,2 тыс. кв. метров, или 113,7% к плану, сообщает пресс-служба облправительства.