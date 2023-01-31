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Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 2022 год

12:35 | 31.01.2023 | Экономика

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Пенза, 31 января 2023. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 12 месяцев 2022 года.

Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 2022 год. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, относительно аналогичного периода прошлого года балансовая прибыль до налогообложения увеличилась на 117%, или на 130,2 млн. рублей, и на 1 января составила 241,2 млн. рублей; общий объем доходов вырос на 10%, или на 84,5 млн. рублей, и достиг 929,1 млн. рублей.

С начала года чистый валовой доход банка составил 549,2 млн. рублей, в том числе чистые процентные доходы — 323,4 млн. рублей, чистые комиссионные и прочие доходы — 225,8 млн. рублей. Чистая прибыль — 219,46 млн. рублей.

Активы банка на 1 января 2023 года составили 7,45 млрд. рублей, увеличившись на 11%; собственный капитал — 731,4 млн. рублей, рост — 15% относительно данных на 1 января прошлого года.

В 2022 году банк «Кузнецкий» предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредиты на сумму 6,37 млрд. рублей, из них 3,2 млрд. рублей было направлено на кредитование предприятий малого и среднего бизнеса.

Кредитный портфель банка на 1 января 2023 года составил 4,4 млрд. рублей, в том числе портфель корпоративных клиентов — 3,1 млрд. рублей, кредиты физическим лицам — 1,3 млрд. рублей.

Объем всех привлеченных ресурсов составил 6,45 млрд. рублей, рост за год — 9%. Объем вкладов населения увеличился на 6% до 2,8 млрд. рублей. Депозиты юридических лиц составили 1,5 млрд. рублей, остатки на счетах юридических и физических лиц — 2,15 млрд. рублей, рост — 26% и 9% соответственно.

В 2022 году банк «Кузнецкий» начислил розничным клиентам свыше 224 млн. рублей в качестве процентного дохода по вкладам и накопительным счетам. Наибольший объем выплат по депозитам и накопительным счетам пришелся на май, когда клиентам было выплачено свыше 30,3 млн. рублей.

Резервы ликвидности на начало текущего года составили более 3,1 млрд. рублей, за 12 месяцев рост 25%.

Значения нормативов достаточности капитала и ликвидности на 1 января 2023 года составляют: Н1.2 — 9,7% (минимальное значение, установленное Банком России, 6%); Н1.0 — 12,3% при минимальном значении 8%; Н3 — 77% при минимальном значении 50%.

Все представленные показатели рассчитаны по внутренней методике кредитно-финансового учреждения.

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Комментируя результаты работы, председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин отметил, что в 2022 году учреждение в очередной раз доказало свою стабильность и устойчивость.

«Мы сохранили самое ценное — наших клиентов. Более того, наша клиентская база выросла. Мы по-прежнему занимаем ведущие позиции на рынке Пензенской области и активно развиваемся в других регионах Приволжского округа. Наши отделения в Чебоксарах, Самаре и Ульяновске по итогам года показали уверенный рост кредитного портфеля. В 2023 году мы планируем продолжить политику наращивания бизнеса, двигаться по пути цифровизации и развития дистанционных каналов обслуживания», — сказал он.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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