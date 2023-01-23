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«Кузнецкий» стал победителем Национальной банковской премии в номинации «Лучший региональный банк для малого и среднего бизнеса»

12:29 | 23.01.2023 | Экономика

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Пенза, 23 января 2023. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» стал победителем Национальной банковской премии 2022 года в номинации «Лучший региональный банк для малого и среднего бизнеса».

«Кузнецкий» стал победителем Национальной банковской премии в номинации «Лучший региональный банк для малого и среднего бизнеса». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это одна из самых значимых наград финансовой отрасли России, организаторами которой являются Ассоциация российских банков и редакция Национального банковского журнала. Ежегодная премия присуждается участникам финансового рынка из разных регионов страны: банкам, страховым, инвестиционным и IT-компаниям за различные достижения в финансовой сфере», — говорится в сообщении пресс-службы банка «Кузнецкий», поступившем в ИА «PenzaNews» в понедельник, 23 января.

В нем указано, что экспертный совет наградил руководство банка и весь его коллектив за высокий профессионализм в обслуживании клиентов малого и среднего бизнеса.

«Эксперты отметили быстрый срок рассмотрения заявки, возможность получения индивидуальных ставок, гибкие подходы к обеспечению и страхованию залогов, а также большой выбор кредитных продуктов», — поясняется в пресс-релизе.

Комментируя присуждение премии, председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин напомнил, что учреждение предлагает бизнесу как собственные программы кредитования, так и программы льготного кредитования субъектов МСП с господдержкой.

«Кредитный портфель банка за последние семь лет вырос в 1,6 раза и на 1 января 2023 года составил 2,3 млрд. рублей, из них — 1,9 млрд. рублей по программе господдержки «1764». Кроме того, у нас удобные тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию, которые предполагают бесплатное открытие счета, подключение к системе «Интернет клиент-банк», оформление и годовое обслуживание корпоративных карт. Мы учитываем все потребности бизнеса и всегда готовы поддержать тех, кто хочет расти и развиваться», — подчеркнул он.

«Кузнецкий» стал обладателем Национальной банковской премии во второй раз: в 2020 году он был признан победителем в номинации «Лучший банк моего города».

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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