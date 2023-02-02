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Губернатору представлен новый руководитель управления ФНС России по Пензенской области

09:12 | 02.02.2023 | Экономика

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Пенза, 2 февраля 2023. PenzaNews. Заместитель главы Федеральной налоговой службы России Виктор Бациев в ходе рабочей встречи с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко, которая состоялась 1 февраля, представил нового руководителя управления ведомства Станислава Плюхина.

Губернатору представлен новый руководитель управления ФНС России по Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

«Станислав Александрович с нашей точки зрения амбициозный, молодой и крепкий руководитель. Он стал победителем кадровых проектов, проводимых в рамках отбора в резерв руководящего состава», — сказал Виктор Бациев, отметив высокие профессиональные качества нового главы УФНС.

«Уверен, что его управленческий опыт позволит успешно справиться со всеми возникающими вопросами и задачами, обеспечит дальнейшее выстраивание конструктивного диалога с правительством Пензенской области и в первую очередь финансовыми органами», — добавил он.

Станислав Плюхин, руководитель УФНС России по Пензенской области. Фото: Pnzreg.ru

В свою очередь Олег Мельниченко выразил благодарность региональному управлению ФНС за эффективную работу.

«В 2022 году мы достигли прироста налоговых поступлений во все уровни бюджета. [...] Положительные результаты говорят о слаженной работе и налоговых органов, и регионального министерства финансов, и федерального казначейства. Думаю, что такая командная деятельность будет продолжена с учетом всех позитивных наработок», — подчеркнул глава региона.

«Мы договорились со Станиславом Александровичем, что будем встречаться в ежемесячном режиме, приглашать его на совещания областного правительства, обеспечим тесную связь с министерством финансов Пензенской области», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

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