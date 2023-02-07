21:04:49 Вторник, 7 февраля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Кондитерская фабрика «Ванюшкины сладости» представила свою продукцию на выставке «Продэкспо» в Москве

16:28 | 07.02.2023 | Экономика

Печать

Пенза, 7 февраля 2023. PenzaNews. Фабрика «Ванюшкины сладости», входящая в кластер «Союз пензенских кондитеров», представила свою продукцию на ХХХ юбилейной международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2023», которая проходит в московском «Экспоцентре».

Кондитерская фабрика «Ванюшкины сладости» представила свою продукцию на выставке «Продэкспо» в Москве

Фото: Vk.com/kuzjakov

«Несмотря на то, что выставка только началась, мы уже успели заключить новые договоры для дальнейшего сотрудничества», — написал сооснователь фабрики Николай Кузяков на своей странице в соцсети «ВКонтакте» во вторник, 7 февраля.

По его словам, согласованы контракты с партнерами из Туркмении, Таджикистана и Киргизии.

Читайте также

Николай Кузяков принял участие в Российско-туркменском бизнес-форуме

«Также провели переговоры с федеральными и региональными сетями, договорились о расширении ассортиментной линейки и географии продаж», — отметил Николай Кузяков.

«В этом году выставка дает хорошие положительные результаты», — подчеркнул он.

Открытие ХХХ юбилейной международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2023» состоялось в Москве 6 февраля.

По данным пресс-службы «Экспоцентра», участие в ней в этом году принимают более 2 тыс. компаний из 35 стран.

За 30 лет количество экспонентов выставки выросло более чем в четыре раза, экспозиционные площади увеличились в пять раз.

«Продэкспо-2023» завершит свою работу в пятницу, 10 февраля.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 60 случаев заражения коронавирусом Пензенец стал жертвой мошенничества при покупке комплекта колес для автомобиля
Жительница Мокшана после общения с «сотрудником банка» лишилась почти 400 тыс. рублей В Пензенской области выявлено девять нарушений охотничьего законодательства
За ночь в Пензенской области произошло три пожара в частном жилом секторе В Пензенской области за сутки подтвержден 51 случай заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама