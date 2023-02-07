Кондитерская фабрика «Ванюшкины сладости» представила свою продукцию на выставке «Продэкспо» в Москве Экономика

Пенза, 7 февраля 2023. PenzaNews. Фабрика «Ванюшкины сладости», входящая в кластер «Союз пензенских кондитеров», представила свою продукцию на ХХХ юбилейной международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2023», которая проходит в московском «Экспоцентре».

Фото: Vk.com/kuzjakov

«Несмотря на то, что выставка только началась, мы уже успели заключить новые договоры для дальнейшего сотрудничества», — написал сооснователь фабрики Николай Кузяков на своей странице в соцсети «ВКонтакте» во вторник, 7 февраля.

По его словам, согласованы контракты с партнерами из Туркмении, Таджикистана и Киргизии.

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«Также провели переговоры с федеральными и региональными сетями, договорились о расширении ассортиментной линейки и географии продаж», — отметил Николай Кузяков.

«В этом году выставка дает хорошие положительные результаты», — подчеркнул он.

Открытие ХХХ юбилейной международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2023» состоялось в Москве 6 февраля.

По данным пресс-службы «Экспоцентра», участие в ней в этом году принимают более 2 тыс. компаний из 35 стран.

За 30 лет количество экспонентов выставки выросло более чем в четыре раза, экспозиционные площади увеличились в пять раз.

«Продэкспо-2023» завершит свою работу в пятницу, 10 февраля.