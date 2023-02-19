Пензастат обнародовал данные о вводе зданий жилого и нежилого назначения в 2022 году Экономика

Пенза, 19 февраля 2023. PenzaNews. 87,9% зданий из числа введенных в эксплуатацию на территории Пензенской области в 2022 году имеют жилое назначение: построено 828,5 тыс. кв. метров жилья, в том числе 474,4 тыс. кв. метров — населением. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Пензастата.

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«В 2022 году осуществлялось строительство объектов производственного и социально-культурного назначения. Сданы в эксплуатацию помещения для птицы на 692,8 тыс. птицемест, крупного рогатого скота на 5,7 тыс. мест, для кроликов на 6,2 тыс. мест, силосные и сенажные сооружения на 30 тыс. кубометров, овощехранилища [мощностью] 8,3 тыс. тонн единовременного хранения, зерносклады и зерносеменохранилища — 46,5 тыс. тонн единовременного хранения, зерносушилки — 132 тонны в час, теплицы [площадью] 11,8 тыс. кв. метров», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что также введены мощности по переработке растительного масла методом экстракции на 64,5 тонны в сутки, увеличены мощности элеваторов — на 80 тыс. тонн единовременного хранения, мощности по производству комбикормов — на 1 тыс. тонн в сутки, пиломатериалов — на 17,5 тыс. кубометров, гофрокартона — на 8 млн. кв. метров.

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«Построены предприятия торговли на 24,5 тыс. кв. метров торговой площади, гостиницы на 83 места, общетоварные склады площадью 52,1 тыс. кв. метров, предприятия общественного питания на 285 посадочных мест», — отмечается в сообщении.

В тексте уточняется, что в 2022 году введены в эксплуатацию: Спасский кафедральный собор, спортивный зал площадью 2,4 тыс. кв. метров в Кузнецком районе, хоккейная площадка площадью 1,5 тыс. кв. метров в Сердобске, детский сад на 50 мест, общеобразовательные школы на 900 мест, проведена реконструкция приемного отделения клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина и бактериологической лаборатории, введены газовые сети протяженностью 240,9 км, водопроводные — 23,2 км, канализационные — 8,8 км.

«В 2022 году в соответствии с федеральной инвестиционной программой в Пензенской области велось строительство лабораторно-диагностического корпуса областного онкологического диспансера площадью 13,6 тыс. кв. метров, общеобразовательной школы в селе Засечном на 2 тыс. 425 мест и Пензенского государственного цирка на 1 тыс. 400 мест», — напоминается в сообщении.

В нем поясняется, что объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», составил в Пензенской области в 2022 году 55,4 млрд. рублей, или 94,5% в сопоставимой оценке к уровню 2021-го.