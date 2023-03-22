В управлении СКР напомнили о работе прямой линии для приема сообщений о давлении на бизнес Экономика

Пенза, 22 марта 2023. PenzaNews. Пресс-служба следственного управления СКР по Пензенской области напомнила о работе прямой линии для приема сообщений о давлении на бизнес.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В региональном следственном управлении продолжает функционировать телефонная линия для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес», — говорится в тексте, размещенном на сайте ведомства.

«Прием сообщений, а также запись на личный прием к руководству следственного управления СК России по Пензенской области по вопросам, связанным с расследованием уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности, осуществляется круглосуточно по номеру телефона: +7 (8412) 36-13-20», — добавляется в нем.