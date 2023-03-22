Олег Мельниченко отметил важность подготовки кадров для станкостроения Экономика

Пенза, 22 марта 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отметил важность подготовки кадров для станкостроительной отрасли.

Фото: Pnzreg.ru

«Пензенская область — один из флагманов отечественного станкостроения. Каждый четвертый российский станок производится в нашем регионе. Пензенский «СтанкоМашСтрой» — основа станкостроительного кластера, куда входят 13 предприятий, два вуза, IT-колледж, шесть региональных институтов развития и организаций», — написал глава региона в своем Telegram-канале по итогам посещения предприятия «СтанкоМашСтрой» в среду, 22 марта.

По его словам, «если страна производит станки, то она готова принять вызов любой сложности».

«Если вспоминать 1990-е годы, то именно эту отрасль убили первой после развала Союза. Поэтому развитие станкостроения — это один из этапов обретения технологического суверенитета, выполнения задачи, поставленной нам президентом страны», — отметил Олег Мельниченко.

Губернатор обратил внимание на то, что для увеличения производственных мощностей нужно больше высокопрофессиональных кадров.

«Поэтому проработаем с главой регионального Минобра и министром экономического развития и промышленности области вопрос увеличения набора на соответствующие специальности в образовательных учреждениях региона», — сообщил он.

«С удовольствием пообщался с работниками «СтанкоМашСтроя». Приятно видеть, что на предприятии много молодежи, работает развитая система наставничества, идет передача опыта от старших специалистов. Воспитывать высококвалифицированных сотрудников надо начинать со студенческой скамьи. Нам нужны рабочие, инженеры, технологи — специалисты, способные трудиться на производстве. Подготовка грамотных сотрудников для наших предприятий — самая важная на сегодняшний момент задача», — подчеркнул Олег Мельниченко.