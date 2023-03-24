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Пензенская область в 2022 году выполнила целевой показатель по вводу жилья

16:28 | 24.03.2023 | Экономика

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Пенза, 24 марта 2023. PenzaNews. Пензенская область в 2022 году выполнила установленный для региона целевой показатель по вводу жилья. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Пензенская область в 2022 году выполнила целевой показатель по вводу жилья

Фото: Pnzreg.ru

«Мы в 2022 году ввели в эксплуатацию 828 тыс. кв. метров. Объем ввода многоквартирных домов увеличился на 9,8% и составил 354 тыс. кв. метров. Целевой показатель мы выполнили на 100%», — сказал он, выступая с отчетом о результатах деятельности правительства Пензенской области в 2022 году в ходе седьмой очередной сессии регионального парламента в пятницу, 24 марта.

«По итогам 2022 года область сохраняет в рейтингах субъектов Российской Федерации по развитию строительной отрасли лидирующие места. Мы первое место среди регионов ПФО и десятое место в России по жилищной обеспеченности населения держим», — добавил губернатор.

Глава региона отметил, что в нынешних условиях важно оперативно и в полной мере использовать существующие механизмы комплексного развития территорий для использования градостроительного потенциала Пензы и других крупных населенных пунктов.

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