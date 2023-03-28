Олег Мельниченко прокомментировал итоги рабочей встречи с Романом Троценко Экономика

Пенза, 28 марта 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал итоги рабочей встречи с соучредителем холдинга «Аеон Агро» Романом Троценко, которая состоялась в региональном правительстве в минувший понедельник, 27 марта.

Фото: Pnzreg.ru

«Обсудили основные направления дальнейшей работы», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что «Аеон Агро» владеет пензенской компанией «РостАгро», которая является крупным инвестором.

«В ее ведении — более 200 тыс. га сельхозугодий на территории области. Она разработала инвестпрограмму на сумму более чем 13 млрд. рублей, которая предусматривает, в частности, реконструкцию тамалинского элеватора и увеличение емкости его хранения до 125 тыс. тонн», — отметил Олег Мельниченко.

Он подчеркнул, что урожаи в регионе ежегодно растут: в 2022-м удалось достигнуть рекордных цифр по зерновым и зернобобовым культурам.

«Для хранения таких объемов нужны мощности. Поэтому строительство, расширение элеваторов — одна из первостепенных задач», — пояснил губернатор.

«Большой урожай делает наш регион инвестпривлекательным и для строительства заводов по переработке пшеницы. «Аеон Агро» как раз сейчас разрабатывает такой проект. Предложили рассмотреть площадку в Сердобском районе. Мы заинтересованы в том, чтобы не только выращивать агрокультуры, но и перерабатывать их на месте. Это станет еще одним шагом к развитию нашего регионального АПК», — добавил Олег Мельниченко.