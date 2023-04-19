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Контрольные органы должны быть для бизнеса помощниками, а не карателями — Олег Мельниченко

18:24 | 19.04.2023 | Экономика

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Пенза, 19 апреля 2023. PenzaNews. Контрольные органы должны быть для бизнеса партнерами и помощниками, а не надзирателями и карателями. Об этом заявил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе выездного заседания комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, которое состоялось под председательством главы комитета Вячеслава Тимченко в Пензе в среду, 19 апреля.

Контрольные органы должны быть для бизнеса помощниками, а не карателями — Олег Мельниченко

Фото: Pnzreg.ru

В режиме видеоконференцсвязи в мероприятии приняли участие члены комиссии верхней палаты парламента по мониторингу российского законодательства в области государственного и муниципального контроля.

Открывая обсуждение, Вячеслав Тимченко подчеркнул, что в Пензенской области бизнес в полной мере получает поддержку, жалоб на нарушения или превышение полномочий в ходе контрольно-надзорной деятельности в регионе не поступало.

По словам Олега Мельниченко, снижение административных барьеров, в том числе давления со стороны контролирующих органов, является важным фактором развития экономики.

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«Мы хотим, чтобы представители бизнеса чувствовали себя уверенно и защищенно, чтобы требования к их деятельности были ясны и логичны, а контрольные органы выступали в роли партнеров и помощников, а не надзирателей и карателей. Поэтому мы продолжаем работать над улучшением условий для бизнеса в тесном сотрудничестве с региональными деловыми объединениями и институтами поддержки предпринимателей», — сказал руководитель субъекта федерации.

Было отмечено, что в Пензенской области продолжает действовать мораторий на плановые проверки и строгие ограничения на проведение внеплановых. Это позволило в 2022 году сократить более чем в три раза количество проверок по сравнению с 2021-м.

Олег Мельниченко пояснил, что в приоритете органов контроля региона не санкции, а профилактические мероприятия, направленные на предупреждение нарушений.

Основная цель — повышение информированности бизнеса о способах соблюдения обязательных требований и устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям, сообщает пресс-служба облправительства.

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