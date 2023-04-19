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Мельниченко и Тимченко обсудили вопросы развития экономики и поддержки бизнеса

16:34 | 19.04.2023 | Экономика

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Пенза, 19 апреля 2023. PenzaNews. Рабочая встреча губернатора Пензенской области Олега Мельниченко и председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко состоялась в среду, 19 апреля.

Мельниченко и Тимченко обсудили вопросы развития экономики и поддержки бизнеса

Фото: Pnzreg.ru

Сенатор поблагодарил за прием и сообщил, что делегация верхней палаты парламента, которая находится в Пензенской области с двухдневным визитом, впечатлена развитием экономики региона.

«Главная задача, стоящая перед Советом Федерации, — поддержка регионов, их развития и создание комфортного климата для бизнеса», — напомнил Вячеслав Тимченко.

В свою очередь Олег Мельниченко подчеркнул важность визита сенаторов.

«Любая поддержка наших пензенских инициатив — особенно в Москве на уровне Совета Федерации — дорогого стоит. Благодаря вашей поддержке, поддержке Валентины Ивановны Матвиенко мы имеем возможность реализовывать самые дерзкие планы на территории Пензенской области. Надеюсь, что наше плодотворное сотрудничество будет и дальше давать хорошие результаты. Тем более что планы у нас большие, мы очень много что хотим сделать, построить», — сказал глава региона.

Одной из ключевых тем встречи стало снижение административных барьеров и уменьшение количества проверок бизнеса. В ходе обсуждения было отмечено, что в результате моратория общее число проверок в Пензенской области сократилось более чем в три раза по сравнению с 2021 годом.

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«Цель не поймать и наказать, а проводить профилактическое воздействие, чтобы сформировать другое отношение к федеральным требованиям, чтобы бизнес сам, не дожидаясь штрафов, ситуацию поправлял. Для нас очень важно с одной стороны снизить административные барьеры, но с другой стороны сохранить критический контроль за услугами, связанными с жизнью и здоровьем людей», — пояснил Олег Мельниченко.

Вячеслав Тимченко согласился с тем, что важно совместить защиту бизнеса и защиту прав потребителей.

«Мы уже убедились, что на территории Пензенской области сочетание требований к бизнесу и его поддержка имеет очень высокие показатели, поэтому и экономика региона развивается», — цитирует сенатора пресс-служба облправительства.

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