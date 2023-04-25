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Пензенская и Андижанская области подписали соглашение о сотрудничестве

16:56 | 25.04.2023 | Экономика

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Пенза, 25 апреля 2023. PenzaNews. Власти Пензенской области Российской Федерации и Андижанской области Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве в ходе международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте.

Пензенская и Андижанская области подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: Pnzreg.ru

«Сердечно рад с Вами встретиться», — сказал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, обращаясь к заместителю хокима Андижанской области Бортижону Хамраеву.

«Вы побывали с визитом в Пензенской области в 2018 году, имеете представление об экономическом потенциале нашего региона», — отметил руководитель субъекта федерации.

«За минувшие пять лет мы добились серьезных успехов во многих направлениях. По индексу промышленного производства Пензенская область в 2022 году заняла второе место в Приволжском федеральном округе. По такому направлению, как станкостроение, мы на четвертом месте среди предприятий данного профиля в Российской Федерации. [...] Мы развиваемся, осуществляем крупнейший в нашей стране проект группы компаний «Дамате» по производству мяса индейки. В Сурском крае находится самый большой в России комплекс полного цикла, высокотехнологичный завод по переработке», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба правительства Пензенской области.

Губернатор также выразил уверенность в том, что подписанное соглашение расширит импортные и экспортные возможности двух областей, усилит сложившееся сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

В свою очередь Бортижон Хамраев пригласил Олега Мельниченко посетить Андижанскую область и подчеркнул, что будут очень рады визиту пензенской делегации.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 25 апреля в ходе международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте было подписано соглашение о сотрудничестве между Пензенской и Ташкентской областями, которое предусматривает совместное развитие ряда отраслей, в том числе туризма.

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