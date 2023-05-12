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Альфа-Банк открыл фиджитал-офис в центре Пензы

12:05 | 12.05.2023 | Экономика

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Пенза, 12 мая 2023. PenzaNews. Альфа-Банк открыл обновленный офис в формате фиджитал на улице Московской в Пензе. Это следует из пресс-релиза, поступившего в ИА «PenzaNews».

Альфа-Банк открыл фиджитал-офис в центре Пензы

Фото: пресс-служба Альфа-Банка

«Офис не похож на классическое отделение банка, и его пространство организовано в свободной планировке, которое напоминает больше коворкинг или уютное кафе, где клиенты располагаются в удобных мягких креслах за круглыми столиками. Здесь нет стоек, стационарных компьютеров, проводов и громоздких принтеров, а также [...] рекламных плакатов и листовок», — говорится в тексте.

В нем отмечается, что фиджитал-офис «буквально наполнен светом и воздухом».

«Мы уверены, что наши клиенты по достоинству оценят новый формат флагманского отделения и современные банковские технологии, а также высокие стандарты обслуживания», — прокомментировал региональный управляющий Альфа-Банком в Пензе Евгений Семенов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Альфа-Банк — универсальный частный банк. Клиентская база составляет более 1 млн. корпоративных клиентов и 22 млн. физических лиц.

Банк развивается по модели фиджитал, сочетая цифровые инновации с сетью физического присутствия, которая насчитывает 510 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27,9 тыс. своих и партнерских банкоматов.

Акционерное общество «Альфа-Банк» зарегистрировано Банком России 3 января 1991 года. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1326 выдана ЦБ РФ 16 января 2015 года.

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