АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «Аквилон-Лизинг» до уровня BВ+(RU), изменив прогноз на «стабильный» Экономика

Пенза, 9 июня 2023. PenzaNews. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг ООО «Аквилон-Лизинг» до уровня BВ+(RU), изменив прогноз на «стабильный». Об этом говорится в сообщении пресс-службы агентства.

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В нем отмечается, что повышение кредитного рейтинга компании связано с увеличением диверсификации источников фондирования при сохранении качества лизингового портфеля.

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Комментируя повышение рейтинга, генеральный директор ООО «Аквилон-Лизинг» Алексей Садчиков подчеркнул, что оно особенно ценно в условиях непростой экономической ситуации.

«Это подтверждение правильно выбранной стратегии развития компании, а также устойчивости нашей бизнес-модели», — сказал он.

ООО «Аквилон-Лизинг» работает на лизинговом рынке с 2006 года.

Специализируется на предоставлении в лизинг оборудования, дорожной, строительной и другой техники, а также автотранспорта и коммерческой недвижимости.

Лизинговый портфель компании на 1 января 2022 года составлял 1 млрд. 124 млн. рублей.