15:34:20 Пятница, 9 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «Аквилон-Лизинг» до уровня BВ+(RU), изменив прогноз на «стабильный»

13:52 | 09.06.2023 | Экономика

Печать

Пенза, 9 июня 2023. PenzaNews. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг ООО «Аквилон-Лизинг» до уровня BВ+(RU), изменив прогноз на «стабильный». Об этом говорится в сообщении пресс-службы агентства.

АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «Аквилон-Лизинг» до уровня BВ+(RU), изменив прогноз на «стабильный». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что повышение кредитного рейтинга компании связано с увеличением диверсификации источников фондирования при сохранении качества лизингового портфеля.

Читайте также

«Аквилон-Лизинг» поддерживает компании на этапе активного инвестиционного роста — Алексей Садчиков

Комментируя повышение рейтинга, генеральный директор ООО «Аквилон-Лизинг» Алексей Садчиков подчеркнул, что оно особенно ценно в условиях непростой экономической ситуации.

«Это подтверждение правильно выбранной стратегии развития компании, а также устойчивости нашей бизнес-модели», — сказал он.

ООО «Аквилон-Лизинг» работает на лизинговом рынке с 2006 года.

Специализируется на предоставлении в лизинг оборудования, дорожной, строительной и другой техники, а также автотранспорта и коммерческой недвижимости.

Лизинговый портфель компании на 1 января 2022 года составлял 1 млрд. 124 млн. рублей.

Новости партнеров
Читайте также
Празднование собора святых Пензенской митрополии состоится 12 июня В Пензе осужденные выполнят заказ на пошив формы для юнармейцев на сумму более 1 млн. рублей
В Пензе работник офиса сотовой связи подозревается в краже денег Отделение настольного тенниса планируется открыть в одной из спортшкол Кузнецка
У жителя Пензы изъято поддельное водительское удостоверение В колышлейской районной больнице открыт кабинет гериатра
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама