АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «Аквилон-Лизинг» до уровня BВ+(RU), изменив прогноз на «стабильный»
Печать
Пенза, 9 июня 2023. PenzaNews. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг ООО «Аквилон-Лизинг» до уровня BВ+(RU), изменив прогноз на «стабильный». Об этом говорится в сообщении пресс-службы агентства.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
В нем отмечается, что повышение кредитного рейтинга компании связано с увеличением диверсификации источников фондирования при сохранении качества лизингового портфеля.
Читайте также
«Аквилон-Лизинг» поддерживает компании на этапе активного инвестиционного роста — Алексей Садчиков
Комментируя повышение рейтинга, генеральный директор ООО «Аквилон-Лизинг» Алексей Садчиков подчеркнул, что оно особенно ценно в условиях непростой экономической ситуации.
«Это подтверждение правильно выбранной стратегии развития компании, а также устойчивости нашей бизнес-модели», — сказал он.
ООО «Аквилон-Лизинг» работает на лизинговом рынке с 2006 года.
Специализируется на предоставлении в лизинг оборудования, дорожной, строительной и другой техники, а также автотранспорта и коммерческой недвижимости.
Лизинговый портфель компании на 1 января 2022 года составлял 1 млрд. 124 млн. рублей.