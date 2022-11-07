«Аквилон-Лизинг» поддерживает компании на этапе активного инвестиционного роста — Алексей Садчиков Интервью

Пенза, 7 ноября 2022. PenzaNews. Генеральный директор ООО «Аквилон-Лизинг», кандидат экономических наук Алексей Садчиков дал интервью информационному агентству «PenzaNews», в котором рассказал о том, как изменился рынок лизинга в России за последние годы, озвучил некоторые цифры, касающиеся деятельности компании, и объяснил, как удается выдерживать конкуренцию с федеральными игроками.

Фото: пресс-служба компании «Аквилон-Лизинг»

— Алексей Вячеславович, первый блок вопросов хотелось бы задать Вам, конечно, как эксперту в сфере лизинга, который при этом обладает огромным практическим багажом, так как Вы на протяжении уже почти 17 лет — с февраля 2006 года — возглавляете лизинговую компанию. Все это время Вы не только внимательно наблюдали за изменениями на рынке лизинговых услуг, но и, пожалуй, не будет ошибкой сказать, что Вы также являлись участником этих процессов, поскольку приходилось, наверное, не раз перестраивать модели поведения, адаптировать бизнес к новым условиям. Насколько, на Ваш взгляд, отличается рынок лизинговых услуг в России, который был, например, 10–15 лет назад, от сегодняшнего? Как он изменился?

— Когда мы приходили на этот рынок в 2006 году, предложение лизинговых услуг сильно отставало от потенциального спроса. Федеральные компании вяло заходили в регионы, поэтому целые ниши лизингового рынка оставались незанятыми. Единственной проблемой в этой ситуации для региональной компании была нехватка финансовых ресурсов для новых сделок. Одновременно на рынке появлялись недальновидные компании, выбиравшие рискованную модель бизнеса, которая в период последующей финансовой турбулентности приводила их к банкротству. Это сеяло недоверие к лизинговым компаниям среди потенциальных клиентов. Постепенно рынок приобретал организованность, уходили слабые и неэффективные участники, конкуренция росла, а среднерыночная маржа лизинговых компаний падала. Региональные лизинговые компании находили перспективные рыночные ниши, вырабатывали новые конкурентные преимущества для борьбы за клиента с федеральными игроками.

На текущий момент, хотя доля лизинга в структуре инвестиций в основные фонды в России все еще сильно отстает от уровня западных стран, рынок лизинга в нашей стране можно назвать сформировавшимся, имеющим свою структуру, сильных и компетентных игроков.

— Как бы Вы охарактеризовали ситуацию на рынке лизинга в 2022 году?

— В начале года лизинговый бизнес развивался в обычном ключе. Ситуация начала быстро меняться с конца февраля. Центральный банк повысил ключевую ставку, подорожали заемные средства, усложнилась логистика по поставке уже законтрактованного оборудования. Лизинговые компании адаптировались к новым условиям, но из-за резкого удорожания заемного финансирования, роста курсов валют, нехватки предметов лизинга предприятия начали сокращать свои инвестиционные проекты. Все это вылилось в падение спроса на лизинг в марте–апреле.

Вслед за этим ситуация стала постепенно стабилизироваться: ключевая ставка вместе со стоимостью заемного финансирования начала снижаться, курсы валют вернулись к приемлемым уровням, начали налаживаться новые логистические цепочки. В итоге II и III кварталы 2022 года вся лизинговая отрасль восстанавливала объемы бизнеса, сократившиеся в марте.

Мы уже давно на рынке и много раз наблюдали, что в выигрыше оказывается тот, кто не опустил руки и в новой непростой реальности продолжил производство или даже нашел свое окно возможностей.

В этом году, столкнувшись с изменяющимися экономическими условиями, потенциальные лизингополучатели особое внимание обращают на возможность досрочно закрыть договор лизинга без финансовых потерь. Мы, например, всегда предлагали своим клиентам справедливые и удобные, как нам кажется, условия досрочного расторжения договора, и сейчас эта опция особенно востребована. Понимая сложность ситуации, мы готовы подходить максимально гибко, выстраивать индивидуальные графики платежей, учитывать возможное падение спроса.

На мой взгляд, те инструменты лизинга, которые есть на рынке сегодня, дают возможность предпринимателям максимально безболезненно перестраивать свои модели ведения бизнеса. Эти инструменты необходимо более активно использовать, просчитывая, разумеется, риски и возможную выгоду.

— По Вашему мнению, эти инструменты понятны обычным предпринимателям, в первую очередь представителям малого и микробизнеса?

— Большинство уже хорошо представляют себе основные принципы лизингового финансирования, и довольно многие имеют опыт приобретения транспорта либо оборудования в лизинг. Для кого-то важна возможность проведения сделки без дополнительного залога, для кого-то имеет значение снижение нагрузки по налогу на прибыль за счет ускоренной амортизации, кто-то использует возвратный лизинг при потребности в оборотных средствах.

Фото: пресс-служба компании «Аквилон-Лизинг»

— Какие возможности для предпринимателей Вы видите сейчас?

— Например, сегодня есть хорошая возможность приобрести оборудование по низким ценам, так как курсы валют довольно волатильны. Приведу пример: официальный курс доллара на 1–3 октября 2022 года составлял 55,3 рубля, а на 12 октября он был 63,68 рубля, то есть вырос на 15%. Если быстро сориентироваться, когда курс и, соответственно, рублевая стоимость иностранного оборудования находятся на минимуме, то можно приобрести его на 10–15% дешевле.

Здесь ключевую роль будет играть время оформления сделки. У нас оно занимает в среднем 2–3 дня. Кроме того, у нас есть собственные ресурсы, которые мы привлекаем, включаемся собственными деньгами, а это всегда дополнительная возможность маневра.

Второе, о чем хотел бы сказать. Не надо стесняться брать бывшее в употреблении оборудование. Не секрет, что к этой теме по-разному относятся — слишком большие риски. Наша компания готова принять эти риски на себя. У нас большой опыт подобных сделок с учетом всех возможных тонкостей и нюансов. В каждом конкретном случае мы можем выехать на место, посмотреть, и в этом отличие, например, от крупных федеральных компаний, где есть только «пакетные предложения» и скоринговая программа оценки клиентов, которая не допускает никаких индивидуальных решений.

— Алексей Вячеславович, давайте поговорим более предметно о деятельности компании, которой Вы руководите. Подводить итоги 2022 года пока рано, но наверняка уже есть цифры за первые три квартала, по которым можно судить о динамике.

— Нарастающим итогом за 9 месяцев 2022 года мы заключили новых сделок на сумму 483 млн. рублей. Это практически столько же, сколько за 9 месяцев 2021 года, тогда было 488 млн. рублей. Причем 90% всех заключенных сделок в этом году — это лизинг оборудования самого разного назначения.

Также за III квартал удалось увеличить лизинговый портфель — с 1 млрд. 68,8 млн. рублей до 1 млрд. 85,4 млн., то есть на 16,6 млн. рублей.

В течение всего года, несмотря на непростые условия, сохранялось высокое качество лизингового портфеля. Просроченная задолженность на 30 сентября 2022 года отсутствует. Лизингополучатели своевременно исполняют свои обязательства по договорам.

— С какими клиентами работает «Аквилон-Лизинг»?

— Мы работаем с финансово устойчивыми компаниями и индивидуальными предпринимателями, имеющими положительную деловую репутацию и планирующими инвестиционные проекты в самых разных отраслях — это энергетика, машиностроение, деревообработка, производство мебели, продуктов питания, строительство и торговля. Желателен опыт работы не менее шести месяцев и выручка в размере не менее ежемесячной суммы лизинговых платежей по сделке. Хотя и из этих правил могут быть исключения.

— Год назад, в ноябре 2021-го, «Аквилон-Лизинг» разместил дебютный трехлетний выпуск облигаций на Московской бирже. В феврале, мае и августе этого года компания выполнила обязательства перед инвесторами и выплатила купонный доход по данному выпуску облигаций. Будет ли продолжена практика размещения облигаций в будущем?

— 100 млн. рублей, привлеченные от облигаций, были направлены на финансирование сделок, заключенных в конце 2021 года и в начале 2022-го. Условия займа предполагали ежеквартальное погашение: три выплаты прошли в полном объеме, также в полном объеме погасим и ноябрьский купон.

Действительно, в начале года мы планировали разместить еще один заем на сумму 100 млн. рублей, однако пока отказались от этой идеи. Считаем, что сейчас не время для новых заимствований. Инвесторы требуют очень высокую премию за риск, и это значительно увеличивает стоимость такого финансирования. Но мы рассчитываем, что ситуация изменится, и строим планы по выходу на рынок с новым облигационным выпуском теперь уже в следующем году.

Фото: пресс-служба компании «Аквилон-Лизинг»

— Алексей Вячеславович, последний вопрос. Как Вашей компании удается выдерживать конкуренцию с федеральными игроками?

— Крупные лизинговые компании и банки, как правило, анализируют стабильный бизнес с устоявшимися параметрами, а бизнес в стадии активного развития оценивают весьма консервативно и не всегда идут навстречу. Мы много работаем как раз с такими компаниями на этапе их активного инвестиционного роста, например, когда они испытывают постоянные потребности в увеличении мощностей, одновременно не располагая достаточной залоговой массой для того, чтобы свои потребности в оборудовании удовлетворить за счет кредитования. У нас большой опыт оценки таких предприятий. Более того, нам нравится «выращивать» компании: мы наблюдаем, как они увеличивают мощности, продажи и количество работников, как они развиваются и растут.

— Спасибо за интересную беседу!

ООО « Аквилон-Лизинг » работает на лизинговом рынке с 2006 года.

Специализируется на предоставлении в лизинг оборудования, дорожной, строительной и другой техники, а также автотранспорта и коммерческой недвижимости.

Лизинговый портфель компании на 1 января 2022 года составлял 1 млрд. 124 млн. рублей.

В июне 2022 года Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг компании «Аквилон-Лизинг» на уровне ВB(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».