Мельниченко анонсировал ряд важных встреч на ПМЭФ Экономика

Пенза, 16 июня 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко анонсировал ряд важных встреч, которые запланированы в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Фото: Pnzreg.ru

«Выехал в Санкт-Петербург, буду возглавлять делегацию Пензенской области на Петербургском международном экономическом форуме. [16 июня] нас ждет ряд важных встреч, например, с руководством ООО «АГрупп», холдинга «Корпорация АЕОН», ПАО «Группа Черкизово», с учредителем одной из крупных компаний по производству сельхозтехники. Планируем подписать сразу несколько важных для региона соглашений», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в минувший четверг, 15 июня.

«ПМЭФ — важное международное событие, оно имеет большое значение не только для России в целом, но и для Пензенской области в частности», — подчеркнул глава региона.