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МП «Автотранс» города Заречного планируется преобразовать в акционерное общество

09:27 | 02.07.2023 | Экономика

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Заречный, 2 июля 2023. PenzaNews. Муниципальное предприятие «Автотранс» города Заречного Пензенской области планируется преобразовать в акционерное общество. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

МП «Автотранс» города Заречного планируется преобразовать в акционерное общество

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Из него следует, что предприятие включено в прогнозный план приватизации муниципального имущества Заречного на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов в ходе очередной сессии собрания представителей, состоявшейся 29 июня.

«Это сделано в целях исполнения федерального законодательства, а также в связи с тем, что полномочия органов местного самоуправления Заречного по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и наземным электрических транспортом с 1 января 2022 осуществляет правительство Пензенской области», — поясняется в тексте.

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