В Пензенской области решено перераспределить полномочия в сфере пассажирских перевозок Общество

Пенза, 21 декабря 2020. PenzaNews. Закон «О перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом между органами местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области и органами государственной власти Пензенской области» принят в ходе 37-й очередной сессии Законодательного собрания региона, состоявшейся в понедельник, 21 декабря.

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Представляя соответствующий законопроект депутатам, начальник областного управления транспорта Сергей Буйлов отметил, что система пассажирских перевозок на территории Пензы, Заречного, Пензенского и Бессоновского районов нуждается в модернизации.

«Существующая в настоящее время система общественного транспорта содержит ряд негативных характеристик, в числе которых можно назвать задублированность маршрутной сети, низкие темпы обновления подвижного состава, несоответствие категории и класса используемых на маршрутах автобусов пассажиропотоку, отсутствие единых принципов организации и контроля регулярных перевозок, преобладание перевозок по нерегулируемым тарифам, как следствие — формирование ценовой политики [...] перевозчиками без государственного участия, отсутствие возможности безналичной оплаты за проезд», — сказал он.

По словам Сергея Буйлова, предлагается провести комплексную модернизацию системы общественного транспорта Пензы и пригородной зоны, где будет работать единый оператор, будет реализована возможность бесплатной пересадки по маршруту, а взаимоотношения между заказчиком и перевозчиком будут выстраиваться на основе так называемых брутто-контрактов с распределением финансовых рисков.

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«Предложенное нормативно-правовое регулирование позволит создать условия для формирования в краткосрочной перспективе новой маршрутной сети с учетом современных требований к пассажирским перевозкам, включая экологичность, оснащенность подвижного состава, работающего на регулярных маршрутах, обеспечение условий для перевозок маломобильных групп населения», — пояснил начальник управления.

Он уточнил, что предусмотрен переходный период — до 31 декабря 2021 года, во время которого будет определен исполнительный орган госвласти и подведомственное ему государственное казенное учреждение (ГКУ), выполняющие соответствующие полномочия.

Сергей Буйлов добавил, что дополнительные расходы на создание и функционирование ГКУ составят 20 млн. рублей ежегодно, а еще примерно 65 млн. рублей потребуется на разработку документов транспортного планирования, определяющих стратегию развития маршрутной сети Пензенской городской агломерации.

Предложенный законопроект присутствовавшие на сессии депутаты поддержали единогласно.