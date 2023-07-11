Пензенский губернатор и гендиректор ПАО «Россети Волга» обсудили вопросы реализации инвестпрограммы Экономика

Пенза, 11 июля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и генеральный директор ПАО «Россети Волга» Александр Гаврилов обсудили вопросы реализации инвестиционной программы компании на территории региона.

Фото: Pnzreg.ru

В ходе встречи губернатору был представлен новый руководитель филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» Михаил Кузьмин.

Олег Мельниченко отметил, что предприятия энергетического комплекса относятся к жизнеобеспечивающим объектам. Глава региона подчеркнул важность модернизации оборудования и бесперебойной работы всей системы.

«От вашей деятельности зависит как социально-экономическое развитие, так и благополучие всех наших граждан», — напомнил руководитель субъекта федерации.

В 2023 году филиал ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» реализует ряд значимых проектов. В настоящее время интенсивно ведется реконструкция подстанции 110/35/10 кВ «Сурск», а также строительство кабельной линии электропередачи от подстанции 110 кВ «Юбилейная».

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Большое значение для Пензенской области имеет синхронизация планов компании с потребностями региона. Энергетики нашли возможность сократить срок технологического присоединения к электросетям строящихся корпусов областного онкологического диспансера. Это будет способствовать скорейшему вводу новых зданий в эксплуатацию.

Кроме того, было обеспечено техническое присоединение объектов ГК «Дамате».

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду для обеспечения надежного электроснабжения потребителей активно ведутся работы по техническому обслуживанию и ремонту энергообъектов. На эти цели в текущем году направлено свыше 590 млн. рублей.

«Конструктивное сотрудничество с органами власти Пензенской области повышает эффективность развития и модернизации электросетевого комплекса региона», — цитирует Александра Гаврилова пресс-служба облправительства.