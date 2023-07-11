Олег Мельниченко подвел итоги визита делегации Пензенской области в Белоруссию Экономика

Пенза, 11 июля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подвел итоги визита делегации региона в Белоруссию.

Фото: Pnzreg.ru

«Есть четкое понимание того, какие проекты будем реализовывать с белорусской стороной в течение пяти ближайших лет. Есть интересные варианты обновления базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства за счет техники, которую можно использовать для уборки межквартальных и внутридворовых территорий, тротуаров. На следующей неделе пензенские представители поедут в Могилевскую область, в Бобруйск, чтобы более детально посмотреть эту технику, оценить возможность ее применения в наших условиях», — сказал Олег Мельниченко в ходе заседания правительства Пензенской области во вторник, 11 июля.

Важным моментом глава региона назвал выстраивание системы кооперации между предприятиями.

Он поручил заместителю председателя правительства Пензенской области Алексею Костину заняться формированием бизнес-миссии региона в Могилевскую область.

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«Упор — на малый и средний бизнес. Это самые легкие на подъем предприниматели, готовые к сотрудничеству, к новым формам работы», — подчеркнул губернатор.

«С точки зрения внешнеэкономической и внешнеполитической деятельности очень важно укреплять взаимоотношения с нашими коллегами по СНГ через совместные проекты. Проекты эти должны иметь экономическую подоплеку, тем более что интерес к ним есть», — отметил Олег Мельниченко.

Он акцентировал внимание на том, что достигнутые договоренности с регионами Казахстана, Таджикистана и Узбекистана также должны быть оформлены в четкий план мероприятий — с конкретными датами, ответственными лицами, контролем за исполнением.

«Нужно расширять рынок сбыта наших предприятий, выстраивать производственные цепочки. Надо приглашать зарубежных коллег к нам, предоставлять свободные промышленные площадки. Это серьезнейшая задача», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.