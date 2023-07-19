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Олег Мельниченко посетил «Радиозавод»

09:01 | 19.07.2023 | Экономика

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Пенза, 19 июля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил с рабочим визитом АО «Радиозавод» (входит в состав холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех»).

Олег Мельниченко посетил «Радиозавод»

Фото: Pnzreg.ru

«Посетил [...] одно из крупнейших предприятий региона — АО «Радиозавод». Специалисты, в частности, изготавливают автоматизированные комплексы и системы управления вооружением, а также ПВО и артиллерии. Новую разработку — комплекс противовоздушной обороны, способный в том числе противостоять беспилотникам, [...] оценил лично. Для командира подразделения изготовили специальный компьютер, оснащенный навигацией и радиопередатчиком. Для стрелков создали очки, в которые встроена система ориентирования и отображения индикации. Получая команду, они берут подходящее вооружение и выполняют поставленную задачу. Управление техникой интуитивно понятное, разобраться в нем будет совсем не трудно. Главное, что оборудование работает в условиях ограниченной видимости и практически при любой температуре», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувший вторник, 18 июля.

Он добавил, что таким комплексом оснастили и автомобили.

«В машины встроили компьютер командира и локаторы. Сейчас оборудование проходит испытания. Разработка достойная, считаю, что такой комплекс просто необходим нашим бойцам», — отметил Олег Мельниченко.

«Осмотрел и производственные цеха «Радиозавода», где изготавливают сельскохозяйственную технику. С руководством обсудили дальнейшие планы по развитию завода. Могу с уверенностью сказать, что это стратегически важное предприятие нашего региона, продукция которого востребована во всех сферах», — подчеркнул губернатор.

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