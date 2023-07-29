УФНС России по Пензенской области подвело итоги поступлений налогов и страховых взносов за I полугодие 2023 года Экономика

Пенза, 29 июля 2023. PenzaNews. Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области подвело итоги поступлений налогов и страховых взносов за 6 месяцев 2023 года.

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«Поступления администрируемых Федеральной налоговой службой доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации (с учетом поступлений от налогоплательщиков, администрируемых межрегиональными ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам) за январь-июнь 2023 года составили 45,9 млрд. рублей, или 116,1% к аналогичному периоду 2022 года», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем указано, что в поступлениях во все уровни бюджетов 38,9% приходится на НДС, 21,4% — на НДФЛ, 15,9% — на налог на прибыль организаций, 6,8% — на акцизы.

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В тексте уточняется, что за I полугодие поступления в федеральный бюджет составили 19,3 млрд. рублей, в консолидированный бюджет Пензенской области — 26,6 млрд. рублей.

«Доходы консолидированного бюджета Пензенской области сформированы за счет НДФЛ (в общем объеме доходов 36,6%), налога на прибыль организаций (25,1%), акцизов (10,7%), имущественных налогов (12,3%)», — сказано в сообщении.

В нем добавляется, что поступления страховых взносов на обязательное социальное страхование за январь-июнь 2023 года составили 19,6 млрд. рублей, что на 1,8 млрд. рублей, или на 10,3%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.